Vrána dal první gól sezony a hned postupový. Věřím, že mi to pomůže, říká

„Každý by měl po gólu radost, já jsem hlavně rád za vítězství. Nebylo jednoduché přejít Litvínov, všechna utkání byla vyrovnaná. Hrál velice dobře,“ smekl navrátilec, který naskočil v sezoně teprve pošesté. A skóroval poprvé po jedenácti měsících, naposledy se trefil v loňském semifinále proti Mladé Boleslavi.

Je po dlouhé pauze fajn pocit dát vítězný gól?

Nemám zase takový čas na ledě, protože přesilovka nám funguje, kluci hrají skvěle oslabení, měl jsem po návratu ještě zdravotní problémy po návratu. Popravdě nejsem úplně stoprocentní. Měli jsme šanci jako lajna, využili jsme toho. A zase jsme Litvínovu odskočili.

Vaše akce byla krásná, protáhl jste se před branku od mantinelu a puk poslal do sítě u zadní tyčky.

Kluci udělali skvělou práci, mně se to úplně otevřelo. Až jsem byl překvapený, že jsem mohl do brány bez kontaktu s nikým. Je to můj první gól, když nepočítám Ligu mistrů. Pauza byla dlouhá, každý chce dávat góly. Ale my si říkáme, že je jedno, kdo se trefí, že je důležité vítězství.

Povzbudí vás ta branka?

Hrál jsem šestý zápas, jsem za ni rád. Ale je to play off, takže kdybych nedal jediný gól a šli jsme daleko, budu taky rád. Věřím, že mně osobně gól pomůže.

Jaká byla série?

Litvínov má hodně mladé šikovné kluky, bojovali, byli někdy až na hraně. Řekli si ale, že to tak budou hrát, a splňovali, co chtěli. Výborně bruslili, vzalo nám to hodně sil.

I tak postupujete po třech zápasech.

Jsme hrozně rádi, že můžeme dneska domů. Přijedeme sice ráno, ale můžeme si odpočinout extra pár dní a nemusíme hrát.

Co vám v sérii pomohlo?

Brankář a obrana jsou základ úspěchu. Mazanec nás podržel v situacích, kdy nám teklo do bot. Chytal si, co potřeboval, dal dám šanci sérii urvat.

Třinec odehrál desátou vítěznou sérii v play off. Jste na vyřazovací část stavění?

Ta naše série je skvělá, ale tohle je další rok. Musíme na to navázat, což nebude nic snadného, když máme o jednu sérii víc. Vím, že nám to vzalo nějakou sílu. Jsem pobouchaný jako všichni v šatně, jsme rádi za volné dny, dáme se do kupy. Každý má pár drobností.

Koho si přejete do čtvrtfinále?

Nevím. Uvidíme, na koho půjdeme dál. Připravíme se a budeme zase bojovat.