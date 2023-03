ONLINE: Vary hostí Olomouc. Litvínov a Boleslav odvrací rychlé vyřazení

Loni Bruslaři vyřadili Plzeň a ve čtvrtfinále zaskočili tehdejšího vítěze základní části z Hradce, tentokrát jsou sami krok od rychlého konce. Kometě vzdorují bez brankářské jedničky Filipa Novotného.

„Má na tři týdny nohu v sádře a problémy se svalem,“ prozradil kouč Jiří Kalous, který tak do branky staví Gašpera Krošelje. Ten se ve čtvrtek předvedl skvělým výkonem, na druhé straně ovšem stál perfektní Dominik Furch.

Hlavně díky němu mají Brňané šanci postoupit už dnes. Na protivníkově stadionu však prohráli jedenáctkrát za sebou. „Budu se opakovat, Boleslav je velký favorit,“ říká trenér Komety Patrik Martinec. „My vedeme 2:0 a uděláme vše pro to, abychom postoupili.“

Vypjatý souboj Ocelářů s Litvínovem je velmi vyrovnaný, ač po prvních dvou duelech na východě republiky vede Třinec. Obhájci mistrovského hattricku prokazují, že mají spoustu zkušeností z vyřazovacích bojů, první zápas rozhodli při závěrečném risku soupeře, druhý pak v prodloužení.

„Jsme připraveni bojovat až do konce a neuhneme,“ hlásí útočník Vervy Nicolas Hlava. Jeho týmu není nic platné, že vyhrál posledních šest utkání základní části, zatímco soupeř se trápil.

Ani teď není výkon vedoucího celku optimální, což uznává i forvard Andrej Nestrašil: „Musíme hrát bez chyb, s pukem do hloubky, nejlépe v jejich pásmu. Snad si udržíme dobrou přesilovku a budeme mít o trošku lepší oslabení než ve čtvrtek,“ odkazoval se na tři inkasované góly při hře ve čtyřech.

Hokejisté Plzně zvrátili očekávání a zdramatizovali sérii s původně jasným libereckým favoritem. Po deseti porážkách v řadě se vytáhli se skvělým výkonem a slabé Severočechy vyřídili poměrem 6:0. Před vlastními fanoušky by o víkendu klidně mohli dotáhnout nevyzpytatelný duel v postup.

„Kluci si ověřili, že s takovým nasazením a srdcem se zápasy dají zvládnout s kýmkoliv,“ komentoval trenér Petr Kořínek. „Trápili jsme se, ale věřili, že by se to nějakým zlomovým zápasem mohlo otočit. Uvidíme, jak to bude vypadat dál.“

Otázkou je, co debakl udělá s Bílými Tygry. To se ukáže právě v sobotu: „Nic se neděje. Je to 1:1, nikdo neříkal, že to bude lehké,“ uznává kouč Patrik Augusta.

Bitva Karlových Varů s Olomoucí zatím nabídla jen jeden přerušený duel, který si Hanáci podmanili výsledkem 4:1. Přišli však o výhodu druhého domácího utkání v řadě a nyní bojují na ledě soupeře.

„Doufám, že to bude výhoda. Že přijde plná hala a poženou nás fanoušci. Teď uděláme vše pro to, abychom před nimi dvakrát zvítězili. Na ledě necháme všechno,“ slibuje útočník Energie Ondřej Beránek pro klubový web.