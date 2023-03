Litvínov cítil křivdu, trenér se zdržel komentáře. Miluju peníze, procedil

Běžela šestasedmdesátá minuta, když Oceláři nahodili puk do soupeřova obranného pásma daleko před červenou čárou. Hvizd čárového sudího značící zakázané uvolnění se ale neozval.

Severočeši, kteří očekávali přerušení hry, lehce polevili v koncentraci. Vzápětí o kotouč přišli a sledovali, jak se Jakub Jeřábek šikovně uvolňuje, překonává Mateje Tomka a zařizuje druhé třinecké vítězství v sérii.

Zatímco tribuny zachvátila radost, hosté si stěžovali u hlavních sudích Jana Hribika a Pavla Obadala. Oba týmy na sebe na ledě a cestou do kabin pokřikovaly, vše se nakonec obešlo bez hromadné potyčky.

Litvínovská frustrace přetrvávala i po zápase. „Metrový icing, jasně ovlivněný zápas,“ rozčiloval se asistent trenéra Robert Reichel v útrobách Werk Areny poté, co si prohlédl záznam inkriminovaného momentu.

Rozladěně působil také hlavní kouč Karel Mlejnek, který na tiskové konferenci okomentoval průběh utkání velice stroze: „Opět jsme prohráli o gól. Velkým faktorem byly speciální týmy.“

A když jeho protějšek Zdeněk Moták s úsměvem pronesl, zda má být ve svém hodnocení ještě stručnější, jen zakroutil hlavou a s ironickým výrazem v tváři pronesl: „Miluju peníze.“

Trenér Severočechů moc dobře věděl, že pokud by se jakkoliv vyjádřil k výkonu rozhodčích, musel by zpětně platit pokutu. Raději se rozhodl mlčet.

Stejný přístup zvolil také Hlava, který se ve čtvrtečním duelu blýskl dvěma góly a jednou asistencí: „Bez komentáře. Na to víc říct nejde, respektive víc se říkat nemůže.“

„Chápu jejich rozčarování, asi to bylo sporné. Takových situací je v celé sezoně strašně moc. Hokej je rychlejší, rozhodčí to mají těžké,“ hlásil dvougólový Jeřábek.

A vzápětí dodal: „Je to play off, je to vyhrocené. Kdo nervy a trpělivost udrží lépe, bude úspěšnější. Bylo to hodně divoké, ale řekli jsme si, že se tím nechceme zabývat.“

Oceláři měli zápas solidně rozehraný, ale cestu za druhým bodem v sérii si zkomplikovali. Hned třikrát přišli o jednobrankový náskok, Matúš Sukeľ vyrovnal v čase 58:54 na 4:4.

Litvínov slaví vyrovnávací branku proti Třinci.

„Litvínov hrál výborně, vyšly mu přesilovky. Určitě se podívali, jak bráníme a využili našich chyb. Museli jsme něco změnit, ale naštěstí jsme na ně našli recept,“ pochvaloval si autor vítězné trefy.

Série se přesouvá na sever Čech, úřadující šampioni mohou už v sobotu slavit postup do čtvrtfinále. „Nemáme se čeho bát! Neuhneme, jsme připraveni bojovat až do konce,“ burcoval Hlava.

Oba týmy nastoupí v sobotu od 17.45, případné čtvrté utkání odstartuje v neděli v 17 hodin.