Musíme být disciplinovaní. Příště bychom měli na ledě sežrat puk, říká Jeřábek

Jenže Litvínovští se pak hodně vztekali, že vám rozhodčí před gólem odpustili zakázané uvolnění.

Nevím, asi to bylo sporné. Těch situací je ale strašně moc. Nejen v tomto zápase, ale celou sezonu. Hokej je poměrně rychlejší, takže i rozhodčí to mají docela těžké. Ty věci jsou na obě strany sporné. My jsme si párkrát v zápase taky řekli, že už se tím nebudeme zabývat a půjdeme dál.

Na začátku jste sice prohrávali, ale pak jste třikrát vedli. Jenže jste nechali Litvínov vyrovnat i v 59. minutě. Neměl by to tak zkušený tým, jaký máte, už udržet?

Asi si to rozebereme. Popravdě nevím, protože ten poslední gól, co jsme dostali, jsem ani moc neviděl. Určitě by se to nemělo stávat. Měli bychom tam sežrat puk, jak se říká.

Litvínovu jste nabídli sedm početních výhod. Není to v play off střetnutí až příliš?

Je to hodně. Faulů bylo dost. Jestli byly, nebo ne, o tom nemá smysl se bavit, je to play off, je to vyhrocené. A ten, kdo nervy a trpělivost udrží, bude úspěšnější.

Litvínov si dokonce zahrál ve třetí třetině bezmála minutu v pěti proti třem, přesilovku jste mu nabídli i na začátku prodloužení. Nebyl to přílišný hazard?

To bych se opakoval. Kdo bude mít disciplínu větší, bude úspěšnější. My si na to musíme dát pozor, protože by se nám to příště nemuselo vyplatit.

Už tentokrát soupeř tři přesilovky využil...

Litvínov hrál výborně a přesilovky jim vyšly. Určitě se podívali, jak bráníme, a využili našich chyb.

Třinečtí Martin Růžička a Jakub Jeřábek slaví gól. V pozadí vyloučený Jan Strejček z Litvínova.

I vy jste dali dvě branky v početní výhodě. Taky jste se poučili?

Taky jsme museli něco změnit a něco vymyslet. Kluci litvínovští to hrají výborně, spoustu střel zblokují, to klobouk dolů. Ale naštěstí jsme párkrát našli recept.

K postupu vám stačí jediná výhra. Bude se vám v odvetách hrát klidněji?

Věděli jsme, že to nebude lehké, oba zápasy se mohly překlopit na jednu, nebo druhou stranu. Půjdeme furt stejně, zkusíme se více držet disciplíny a nebýt tak vylučovaní. A hlavně si odpočineme.