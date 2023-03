Zdráhal opouští srdcovku a ze Švédska chce zpátky do reprezentace

„Ano, byl to můj poslední zápas. Jsem rád, že diváci si mě váží, já jich taky. Bohužel letos to ode mně nebylo ono, mrzí mě, že jsem týmu nepomohl, jak jsem měl.“

Ovšem se 33 body (16+17) se stal třetím nejproduktivnějším mužem Vervy v základní části extraligy. Byť hrál přes bolest. „Mám problémy s kyčlí. Před dvěma lety jsem byl na operaci, teď se to vrátilo. Možná půjdu na nějaký zákrok. Trošku mě to limitovalo, ale nevymlouvám se, měl jsem ukázat víc,“ myslel si sedmadvacetiletý hráč.

Za tři roky v Litvínově, kam přišel po sezoně ve Vítkovicích a Plzni, se z něj stal lídr, vrátil se do reprezentace. „Budu vzpomínat v nejlepším. Litvínov je moje srdcovka. Stal se mým druhým domovem,“ svěřil se. „Na ty lidi nedám dopustit. Připomíná mi to moje bydliště Ostravu, lidé jsou tu skromní, spousta mi jich pomohla, potkal jsem plno legend. Restartoval jsem tady kariéru. Nemůžu říct špatné slovo.“

S chemiky se rval jen o záchranu, ač dvakrát z toho vzešlo předkolo play off. „Nesešlo se to,“ bilancoval. „V některých pasážích sezony nám to haprovalo. Hráč není psychicky v pohodě, když se pořád bojíme baráže, je to strašně náročné. Aspoň jsem si zvykl, jak se hraje pod tlakem. Ty sezony byly podobné, letos jsme ukázali nejvíc, Ocelářům jsme byli zdatným soupeřem.“

I tak Třinec postoupil 3:0 na zápasy. „Rozhodla jeho zkušenost. Nebyli jsme horší, ale když se oni zatáhnou, těžko se přes ně probíjí.“

Teď Zdráhal míří do klubu Lulea HF, ačkoli jeho jméno se zdráhal potvrdit. „Není to oficiální, ale jde o Švédsko,“ prozradil aspoň. „Neodcházím proto, že se tady hrálo o udržení, já chtěl za každou cenu jednou za kariéru zkusit zahraniční angažmá v top soutěži.“

Na novou výzvu se těší. „Vyptával jsem se kluků, co tam hrají, a pochvalovali si to. Soutěž je náročná, fyzická, bruslivá. Musím v létě víc potrénovat. Budu se chtít posunout v kariéře, něco tam ukázat, stát se lepším hráčem,“ nalinkoval si. „A v příštím roce bude lákadlem návrat do reprezentace. Letos kvůli mým zdravotním potížím ne.“