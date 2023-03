ONLINE: Pokračuje duel v Olomouci, Třinec s Kometou a Libercem chtějí odskočit

Třinec zvládl úvodní urputnou bitvu s Litvínovem, když až dvě vteřiny před koncem definitivně uklidnil Oceláře Martin Růžička gólem do prázdné brány na 3:1. Domácí se trápili v přesilovkách, sami pak ve třetí třetiny čelili oslabení pět na tři.

Necelé dvě minuty před koncem trefil litvínovský Andrej Kudrna tyč, Verva sahala v závěru po vyrovnání. „Bylo to náročné a šťastné vítězství. Litvínov si vytvořil dost šancí. Měli bychom zlepšit hru v našem obranném pásmu,“ věděl po zápase třinecký Daniel Kurovský.

Právě on vstřelil ve 47. minutě po spolupráci s Milošem Romanem vítěznou branku. Třinec bude dál spoléhat na příspěvky třetí a čtvrté lajny, naopak Litvínov chce na ledě Ocelářů alespoň jednou uspět. Možnost bude mít od 17 hodin.

Čtyřikrát v sezoně Mladá Boleslav Kometu porazila, proti brněnskému soupeři neztratila ani bod. Ovšem play off je jiná soutěž a Moravané do ní vstoupili lépe.

Ústřední postavou prvního duelu série se stal slovenský útočník Kristián Pospíšil, kromě čtyř dvouminutových trestů zapsal do statistik také gól a asistenci a výrazným dílem se podepsal pod vítězství Komety 4:2.

Podobně jako Litvínov i Boleslav neodehrála špatné první utkání, i proto si před druhým zápasem série věří. „Využili přesilovky, to rozhodlo. Poučíme se z toho a příště jim přesilovky nedáme. Příští zápas urveme my,“ řekl odhodlaně obránce Středočechů David Bernad.

Jedna série nezná po prvním hracím dni play off vítěze úvodního duelu. Zápas mezi Olomoucí a Karlovými Vary musel být po první třetině kvůli díře v ledu předčasně ukončen.

Vedení extraligy po domluvě s kluby rozhodlo, že hokejisté dohrají ve čtvrtek utkání tam, kde skončilo. Tedy od druhé třetiny za stavu 2:0 pro domácí Olomouc.

I s návratem opor vstoupili Hanáci do utkání skvěle, po padesáti vteřinách rychle vedli, navíc Pavel Musil v přesilovce skóroval podruhé.

Liberec v prvním utkání proti Plzni dominoval. Zápas kontroloval od samého začátku, hosté se vzchopili až v 53. minutě, jediná branka Aleksiho Rekonena ale na drama nezadělala.

„Bylo důležité, že jsme v první třetině šli do vedení 2:0, to dodá týmu sebevědomí a klid. Je dobře, že jsme zvládli začátek série. Potřebujeme ale udržet tempo, být dál zarputilí a udělat všechno pro to, abychom postoupili,“ řekl po střetnutí liberecký navrátilec Michal Bulíř, který v základní části odehrál jen dvacet zápasů.

Druhý zápas startuje v 19 hodin.