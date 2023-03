Pokračování od druhé třetiny a změny v programu. Olomouc přijde o výhodu

Druhé utkání sehrají hráči Varů a Olomouce v původním termínu pro zápas číslo tři tedy 11. března. O den později je pak v plánu třetí střetnutí opět na ledě Energie, v případně nutnosti se série na poslední dva duely vrátí do Olomouce.

Páté utkání tedy nově v kalendáři obsadil 15. březen. V případě, že by jeden z postupujících narazil ve čtvrtfinále na Pardubice, nebo Vítkovice, měl by pouze jeden den pauzu.

„Jedná se o velmi složité rozhodnutí, na které mělo vliv mnoho faktorů. Celou situaci jsem večer řešil telefonicky s rozhodčími, delegátem utkání a také oběma trenéry. Kluby dnes ráno písemně zaslaly svá stanoviska, v nichž se shodly na pokračování v sérii ve dnech 11. a 12.3. v Karlových Varech a případně 14. a 15.3. v Olomouci. Zbývalo tedy rozhodnout, jakou formou bude vyřešeno nedohrané středeční utkání Generali Česká play-off Tipsport ELH,“ píše ředitel extraligy Martin Loukota v tiskové zprávě.

Problém, kvůli kterému muselo být utkání přerušeno, se zrodil v přestávce po první třetině. Rolbař tradičně vyjel na led, jen tentokrát chvíli čekal, než se všichni hráči odeberou do šaten. Pod stojícím vozem se utvořila rýha, která znemožnila pokračování zápasu. Voda ani sníh nepomohly.

Přitom rozhodčí dlouho vyčkávali, natahovali celý proces, aby udrželi šanci utkání přeci jen dohrát. Dokonce si po telefonu vyžádali výjimku z regulí, které jasně říkají, že utkání může stát maximálně hodinu.

V jeden okamžik dokonce hráči Olomouce dali divákům naději, že se druhé třetiny dočkají. Jan Švrček se projel po inkriminovaném místě a ukázal zdvižený palec. Kapitán domácích Jiří Ondrušek zase pravil, že po navezeném sněhu byly akorát na povrchu zmrzlé hrudky a stačí, aby místo zbrousila rolba.

Hráči Karlových Varů byli proti a jelikož v takovém momentě musí s dohráním utkání souhlasit obě mužstva, rozhodčí zápas ukončil.

„Bylo to v blbém místě, kde hráči jezdí střídat. Sudí se mě ptali, já řekl svůj názor a oni kývli, že souhlasí. Podle mě tam riziko zranění bylo, já ani rozhodčí si to na triko nevezmeme,“ odůvodnil karlovarský kapitán Jiří Černoch.

„My jsme chtěli být v tomhle co nejvíc transparentní, takže jsme chtěli znát názor všech. Ve výsledku to znamenalo to, že na konci nebyla shoda všech, aby se pokračovalo,“ potvrdil hlavní rozhodčí Jakub Šindel.

„Samozřejmě se utkání mohlo dohrát a nemuselo se nic stát. Ale kdyby se něco stalo, nesli bychom si to všichni do konce života,“ mínil Šindel.

První utkání série tedy znovu začne od druhé třetiny v 18 hodin, netradičně za stavu 2:0 pro domácí Olomouc.