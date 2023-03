První výhra zabrala olomouckým hokejistům dva dny. A teď vzhůru do Varů

Ve středu stihli odehrát první dvacetiminutovku, v níž se dvakrát prosadili. Pak ovšem rolbař udělal před karlovarskou střídačkou rýhu a zápas se po téměř dvouhodinovém čekání přerušil.

S rozuzlením přišel až včera dopoledne ředitel extraligy Martin Loukotka. Týmy tak od 18:00, tedy v původním čase již druhého utkání série, dohrály zbylých čtyřicet minut a série se teď přesune do Varů.

Energie přitom chtěla dosavadní skóre vymazat a začít od nuly. „Nechtěli jsme hrát takto krátké utkání. Chtěli jsme nové,“ potvrdil kouč Varů David Bruk.

„Ale je úsměvné, že zápas mezi Vary a Olomoucí dvakrát přerušily rolby,“ odlehčil.

Olomoučané sice zásluhou Musila, Orsavy a Pláška vybojovali první bod v sérii, oproti původnímu plánu se však k druhému zápasu stěhují na led soka.

„Musíme se s tím smířit. Byli bychom rádi, kdybychom hráli doma. Je to znát, fanoušci jsou skvělí, ale vyvrbilo se to takto. Určitě se na to nebudeme vymlouvat,“ pravil útočník Jakub Orsava.

„Já na to neříkám nic. Je to extraligový verdikt, který respektujeme,“ reagoval kouč Hanáků Jan Tomajko.

Orsavovi se neplánované přerušení hodilo

První včerejší branka na 3:0 v 31. minutě byla krásná, přesilovková kombinace na jeden dotek. Káňa našel za bránou Knotka, ten posunul puk do mezikruží na Musila, jenž už mohl zakončovat, ale ještě přistrčil Orsavovi před prázdnou kasu.

„Jsem rád, že jsem to trefil. Do prázdné je kolikrát těžké se trefit. Kluci na druhé straně to výborně sehráli,“ chválil kolegy Orsava.

Po nemoci naskočil do utkání poprvé od konce ledna. „Takže dvě třetiny pro mě byly tak akorát,“ přiznal.

„Dlouho jsem nehrál, je to na mně znát. Popravdě jsem se necítil moc dobře,“ doplnil.

Lístky fandům zůstanou

Možná i proto nebyl Orsava nakrklý kvůli středečnímu verdiktu o přerušení zápasu, třebaže sudí Šindel připustil, že kdyby kapitán Karlových Varů Jiří Černoch chtěl pokračovat, zápas by se ještě dohrál. Nespokojenost včera domácí příznivci dali Černochovi jasně najevo.

„My s tím nic nenaděláme. Ale jsme tu především od toho, abychom hráli hokej, takže to šlo trošku mimo nás,“ sdělil Orsava.

Fanoušci, kteří měli na druhý zápas koupené lístky, nemusejí mít obavy.

„Pokud se série vrátí do Olomouce, budou lístky normálně platit na další zápas,“ řekl marketingový manažer klubu Simon Vejtasa.

Pakliže Mora vyhraje 3:0, bude klub vymýšlet, jak lístky z předkola zakomponovat do cen vstupenek na čtvrtfinále. Ve Varech se hraje už zítra a pozítří od 15:30, případný čtvrtý a pátý mač se na Hané koná v úterý a ve středu. Čtvrtfinále začne v pátek.