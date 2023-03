Obavy sudích, nesouhlas Varů a naštvaní fanoušci. O rýze v olomouckém ledu

V prvním zápase se odehrálo pouze dvacet minut. Dvacet povedených minut pro domácí družinu. Padesát vteřin po úvodním buly se Hanáci dostali do vedení, když zadovku Jana Bambuly nadvakrát dotlačil do branky Silvester Kusko.

A když na něj navázal v přesilovce Pavel Musil, olomoucké publikum mělo další důvod k radosti. Velký kontrast oproti tomu, co se na stadionu dělo za dvě hodiny.

Po konci první třetiny tradičně vyjela na led rolba. S tradičním záměrem dát po tuhých bojích, kličkách a brzdění hrací plochu do pořádku. Jenže rolbař se zastavil. Čekal, až se všichni hráči odeberou do kabin.

A v ten moment vznikl problém. Pod stojící rolbou se utvořila rýha, která v konečném důsledku znemožnila pokračování zápasu. Voda nepomohla. Ledaři tak navezli na díru sníh a pravili: „Vyčkejte.“

Na verdikt se původně mělo čekat dvacet minut. Pak dalších patnáct, pak znovu a znovu. Pauza se nakonec protáhla až na dvě hodiny. Mezi tím na led opakovaně přijížděli kapitáni obou týmů Jiří Ondrušek i Jiří Černoch.

Nejprve v dresu, po další odmlce byl Ondrušek už jen v mikině a kraťasech. Hráči Karlových Varů mezi tím v útrobách hráli fotbal. Situaci šel omrknout brankář Branislav Konrád, trenéři obou týmů i delegát utkání.

Jenže nic kloudného nevymysleli. Hráčům Energie se stav ledu nezdál. A protože v takovém případě musí s pokračováním souhlasit oba týmy, zápas se přerušil.

Utkání mezi Olomoucí a Karlovými Vary se přerušilo kvůli problému s ledovou plochou.

„Bylo to v blbém místě, kde hráči jezdí střídat. Rozhodčí řekli, že led bezpečný není. Nevím, jak to bude dál. Podle mě tam riziko zranění bylo, já ani rozhodčí si to na triko nevezmeme,“ sdělil po zápase Černoch.

„Sudí se mě ptali, já řekl svůj názor a oni kývli, že souhlasí. Bylo to u mantinelu, někdo může vjet do rýhy a spadnout přímo na hrazení,“ doplnil.

Celou situaci si v prodlevě vzal do své režie také obránce Jan Švrček, který se na inkriminované místo rozjel a prudce zabrzdil. Zdviženým palcem pro obecenstvo dal jasně najevo, co si o domnělé nezpůsobilosti hrací plochy myslí.

„Ze začátku led vypadal špatně, nehratelně. V regulích na čekání byla hodina, po telefonu se vyžádala výjimka, aby se mohlo čekat déle,“ popsal později Ondrušek.

„Na konci byl led naprosto pořádku, po navezeném sněhu byly akorát na povrchu zmrzlé hrudky,“ dodal. Rizika zranění si byl vědom, v konečné fázi už ale podle něj žádné nehrozilo.

„Nabídli jsme, že to rolba zbrousí, ale to už hosté odmítli. Doba čekání už tak překročila hodinu, s pokračováním musely souhlasit oba týmy. Vary nesouhlasily a rozhodčí jim dali za pravdu,“ řekl domácí kapitán.

Možná i proto se nejde domácím příznivcům divit. Jejich tým byl blízko prvnímu bodu, teď ovšem nikdo netuší, kdy se bude pokračovat ani jaké budou následky.

Výklad pravidel je nejednoznačný. Ředitel soutěže může zápas kontumovat, nebo také rozhodnout, že se série bude hrát jen na dva vítězné zápasy.

Nespokojení olomoučtí fanoušci.

„Kluby dostanou nějaký návrh, mají se dohodnout mezi sebou. Pokud se dnes nedohodnou, ředitel APK LH (Asociace profesionálních klubů ledního hokeje) Martin Loukota rozhodne,“ pronesl rozhodčí Jakub Šindel.

Zápas ukončil hlavně kvůli obavám o zdraví hráčů. „Nebylo to stoprocentní. Nic se stát nemuselo, ale kdyby ano, nesli bychom si to do konce života.“

Přesouvat není moc kam. Druhý zápas je naplánovaný na středu, v sobotu a v neděli se série přesouvá do Karlových Varů. Čtyři duely v pěti dnech, navíc cesta přes celou republiku. Případný pátý zápas je na programu v úterý, v pátek už začíná čtvrtfinále.

Na vzájemné mače to má Energie s Olomoucí v sezoně vyrovnané 2:2. A nerozhodně to mají i rolby. Ta totiž kvůli poruše znemožnila odehrát už první vzájemné utkání v ročníku v Karlových Varech. Sítě se tehdy plnily vtipy.

Co teď?