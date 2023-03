Neobjednáme pizzu? Vítkovičtí brali díru v ledu s humorem, Kometa zhasla

Poznali to v Olomouci, zkušenost mají Pardubice a od úterního večera i Brno. Tam led nevydržel nápor hry v čase 14:33. Na jeho opravě se horečně pracovalo přesně dvaašedesát minut, rozdělených do několika patnácti až dvacetiminutových úseků.

Na vině byl kráter v ledu u mantinelu vedle trestných lavic. Podle brněnského kapitána Martina Zaťoviče byl zhruba dvacet centimetrů široký a hluboký až na beton.

„Šlo o to, aby se na něm nikdo nezabil,“ uvedl lakonicky zkušený hokejista.

Původní verdikt rozhodčích zněl: přichází úprava ledu, po ní se dohraje první třetina a následovat bude hned druhá dvacetiminutovka.

Skutečnost? Nehrálo se zhruba hodinu. Po úvodních opravách se sice na led vrátila obě mužstva a diváci spěchali od stánků s občerstvením na tribuny, ale brzo bylo jasné, že hrát se ještě nedá.

Ředitel Winning Group Areny Martin Krpec (vpravo) dohlíží na zacelení díry v ledě, kvůli které se předčasně ukončila 1. třetina čtvrtfinále mezi Vítkovicemi a Brnem.

Následovaly další práce, četa pracovníků v čele s ředitelem arény Martinem Krpcem si vzala na pomoc i hasicí přístroj. Po každých patnácti až dvaceti minutách se vždycky společně s rozhodčími řešilo, co dál.

„Na přejetí rukou je to tuhé dost, ale vydrží to pod bruslemi?“ uvažoval v chodbě od šatny k ledu vítkovický kapitán Dominik Lakatoš při jednom z přezkoumání, k nimž se dostavoval se Zaťovičem a rozhodčími.

Na rozdíl od prvního zastavení zápasu kvůli díře v ledu v Olomouci, kde se první partie předkola s Karlovými Vary nedohrála, byla vůle dokončit utkání v Brně oboustranná.

Rozdílovou trefu utkání obstaral vítkovický útočník Petr Fridrich.

„Neměli jsme obavy, že se nedohraje, všichni jsme hrát chtěli,“ sdělil brněnský kapitán. „Šlo jenom o to, aby to zamrzlo, aby se tam nikdo nezabil. Věřil jsem, že to bude v pohodě, a kdyby to uletělo, tak se to opraví znovu,“ vyložil Zaťovič svůj pohled na věc.

Hráči neplánované pauze a tomu, že nikdo nevěděl, jak dlouho bude trvat, čelili různě. „Padaly i nápady, že by se objednala pizza,“ usmíval se vítkovický útočník Lukáš Krenželok.

Svačina se řešila i v brněnské šatně. Dalo se tušit, že aktéři zápasu dnes v práci zůstanou do pozdního večera. „Něco jsme snědli, aby nám nechyběla energie,“ přikývl Zaťovič.

Většina borců v šatnách odložila výstroj, vyzula brusle, uvolnila se ze sevření stahovacích pásek. „Pochodili jsme, poseděli, někdo si občas udělal dřep, někdo se protáhl. Nikdo nevěděl, co bude,“ přiblížil dění v zákulisí Krenželok.

Jeho celku se podařilo naladit na pokračování výrazně lépe než brněnskému soupeři. Led praskl za stavu 1:1, už před pauzou začali mít převahu hosté. Vyrovnání v desáté minutě po souvislém tlaku to jen podtrhlo.

Po hodinové prodlevě už se hrálo pod nadvládou Vítkovic. Druhou trefu přidal 122 vteřin po návratu z šaten Petr Fridrich.

„Říká se, že podmínky jsou pro všechny stejné, ale každé mužstvo je složené jinak, někteří hráči se s přerušením vyrovnají líp, někteří hůř. Za mě je dnešku škoda, i pro fanoušky to je těžké. Obdivuju lidi, kteří tady čekali, děkuju jim. Jsem zklamaný,“ hlesl domácí trenér Patrik Martinec.

Počátek strkanice u brněnské branky.

Jeho svěřenci padli po výsledku 1:4, v sérii prohrávají 1:2 na zápasy.

„Mimo prvního střídání bylo všechno špatně. My jsme se na zápas těšili, místo oslavy hokeje se stalo, co se stalo, a my jsme v zápase vůbec nebyli a neužili jsme si ho. To samozřejmě nesnižuje výborný výkon Vítkovic, vyhrály naprosto zaslouženě,“ pronesl zklamaný kouč.

Čtvrtý duel čtvrtfinále se hraje ve středu od 19 hodin opět v Brně, které bude usilovat o vyrovnání zřejmě proti oslabenému soupeři.

Vítkovice nastoupily v úterý bez střelce Robertse Bukartse, absentujícího z neznámého důvodu, a ve třetí třetině kvůli zranění po tvrdém hitu od Tomáše Kundrátka odstoupil s viditelnými potížemi v horní části těla první centr Peter Krieger. Jeho návrat je nejistý.

„Musíme přidat víc tlaku do brány. Pořád to máme na prostředku hřiště, ještě se snažíme nahrát do lepší pozice nebo na mantinel. Pak je to složité. Trefujeme hokejky, dlouho to trvá,“ označil problém kapitán poražených Zaťovič.

Kometa bude spoléhat také na plynulejší průběh a podporu z hlediště. „Když to není rozkouskované, je atmosféra, pohltí nás to, hrajeme agresivně, všechno dáváme do brány, jsme agresivní. Dneska jsme to nezvládli,“ uvažoval brněnský veterán.