ONLINE: Kometa hostí Vítkovice, přiblíží se Pardubice postupu do semifinále?

Kometa si přivezla z Ostravy velmi cenný bod. Druhé utkání zvládla především díky pevné defenzivě v čele s gólmanem Dominikem Furchem, který pochytal všech šestatřicet střel a připsal si pátou nulu za poslední dva měsíce.

„Klobouk dolů před ním, podržel nás. Snažili jsme se hlídat hráče, aby neměli dorážky, což se nám, myslím, povedlo. Výsledek jsme ubránili,“ líčil po výhře 3:0 střelec rozdílové branky Luboš Horký.

Play off 2023 servis iDNES.cz

V závěru na něj navázali Jakub Flek a Kim Strömberg. „Bylo to o prvním gólu. Brno ho dalo, my dneska to štěstí neměli. Těšíme se na zápasy venku, které umíme hrát velice dobře,“ hlásil vítkovický kouč Miloš Holaň.

Jeho svěřenci vyhráli v základní části patnáct z šestadvaceti utkání na stadionech soupeřů. Také tentokrát budou spoléhat na Aleše Stezku, který kromě postupu mezi nejlepší čtyřku bojuje i o smlouvu v NHL.

„Svými výkony budí zájem napříč soutěžemi. Registrujeme týmy, které Aleše sledují. Některé rozhovory už jsme vedli a budeme v nich pokračovat po play off,“ uvedl pro iDNES Premium hráčův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

Pardubice zatím zůstávají ve čtvrtfinále stoprocentní. V prvním utkání přehráli Hanáky jasně 5:1, o den později se na cestě za druhým vítězstvím v sérii nadřeli o poznání více.

Pardubická radost po vítězném gólu Petera Čerešňáka.

Bezgólové skóre prolomil až v čase 59:40 obránce Peter Čerešňák, prázdnou branku posléze trefil Tomáš Dvořák. Vyrovnanou a spíše defenzivní partii očekávají Východočeši i po přesunu do Olomouce.

„Jedeme tam hrát náš trpělivý hokej, stoprocentně odzadu. Lidi domácí hráče poženou, v úvodu na nás vletí, budou se chtít ukázat. My si s tím tlakem musíme poradit, ustát ho,“ řekl útočník Tomáš Hyka.

Svěřenci Jana Tomajka potřebují uspět. Za nepříznivého stavu 0:3 na zápasy by se jim série s držitelem Poháru Jaroslava Pouzara pro vítěze základní části otáčela velmi složitě.

Zlepšit musí především koncovku, jediný přesný zásah za 120 minut je opravdu málo. „Musíme být produktivnější a ještě aktivnější, abychom hráli i nějakou přesilovku,“ pronesl šestačtyřicetiletý kouč.