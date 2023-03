Sedlák v Olomouci nedohrál, přijde stopka? Nechtěný zákrok, hlásil Rulík

Jedna záležitost ale hostům po výhře 5:4 v prodloužení přeci jen kazila radost. Pardubice zatím neví, zda budou ve středu moci počítat se svým nejlepším hráčem.

Krátce po začátku druhé třetiny rozdal Lukáš Sedlák u mantinelu tvrdý hit Jakubu Orsavovi. Rozhodčí se usnesli, že jeho rameno zasáhlo hlavu olomouckého útočníka, takže mu vyměřili trest do konce utkání.

„Podle řádu to musí projít disciplinární komise, její rozhodnutí bychom měli znát do dvanácti hodin, ale musíme i počítat s variantou, že hrát nebude,“ řekl kouč Radim Rulík.

„Ale myslím si, že šlo o nechtěný zákrok. Orsava se zastavil, sklonil hlavu. Kdyby pokračoval v jízdě, asi by došlo k čistému kontaktu,“ hájil jednoho ze svých svěřenců.

Hanákům i tentokrát chyběl k výhře jen kousek. „Musíme se z toho oklepat,“ řekl zklamaně a stroze trenér Jan Tomajko.

Jedna z mnoha potyček mezi olomouckými a pardubickými hokejisty.

V první třetině přitom domácí dvakrát dorovnali náskok Pardubic, po přestávce využili Sedlákovo vyloučení a odskočili do vedení 4:2.

„Různě jsme to točili, druhou třetinu jsme to dojeli. V kabině jsme se pak dohodli na úplně novém složení,“ popsal Rulík, jak látal díru po svém klíčovém útočníkovi.

„Na začátku třetí třetiny jsme rychle dostali gól na 3:4. To nás opařilo. Po vyrovnání byla naše hra ustrašenější. Prodloužení jsme začali dobře, ale bohužel,“ žehral Tomajko.

„Musíme bojovat. Ještě není konec,“ dodal olomoucký útočník Jan Navrátil, který jen zklamaně přihlížel rozhodující trefě Tomáše Zohorny ze sedmaosmdesáté minuty.

Čtvrtý duel začne v 17 hodin. Pokud nastoupí Sedlák, lze očekávat, že bude opět pod drobnohledem obránců soupeře.

„Já ho obdivuju, jdou po něm všichni. Vyloženě po něm. Probíhá to celou sezonu, nikdo to neřeší. Mám strach, aby to nedopadlo tragicky,“ kroutil hlavou Rulík.