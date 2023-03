Musíme ustát úvodní tlak Olomouce, velí pardubický útočník Hyka

„Play off není primárně o tom, aby člověk bavil fanoušky - chcete vyhrát zápas a je jedno jak. Jedeme tam hrát náš trpělivý hokej, stoprocentně odzadu. Ve druhém utkání se nám to vyplatilo a musíme u toho zůstat,“ přisvědčuje forvard Tomáš Hyka.

První z duelů pardubickým příznivcům, kteří nemohou svůj mančaft podpořit osobně na zimním stadionu v Olomouci, nabídne přímým přenosem kanál O2 TV Sport, druhý pak veřejnoprávní ČT sport. A dá se tušit tuhý odpor Kohoutů.

„Olomouc doma hraje dobře, bude nepříjemná. A na Hané panuje skvělá atmosféra, víme, jaké to tam bylo v základní části,“ konstatuje Hyka.

„Lidi domácí hráče poženou, v úvodu na nás vletí, budou se chtít ukázat. My si s tím tlakem musíme poradit, ustát ho. Ale pak to asi bude zase opatrné, obě mužstva budou čekat na šance a bude to úporný hokej. Rozhodovat budou opět maličkosti a chyby,“ přemítá autor jednoho z kupy gólů Dynama ve velmi zdařilém zahajovacím střetnutí série (5:1).

Hyka zároveň předpokládá, že i jeho tým bude v Olomouci hlasitě povzbuzován. „Určitě dorazí hodně našich fanoušků, takže oproti začátku čtvrtfinále to nebude takový rozdíl,“ věří křídelník Dynama.