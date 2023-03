S olomouckou Morou nejsou žerty. Na sítích válí, co na svém ledě?

Bitva se však stěhuje na Hanou, kde se hraje v úterý v 19 a ve středu v 17 hodin. Olomouckým by se tuze hodilo, aby se vtipné video „S Morou nejsou žerty“ ve stylu známé pohádky, které zahráli herci z Moravského divadla a skvěle pobavili hokejovou obec napříč republikou, naplnilo a v domácím plechovém zimáku rozpoutali hokejové peklo.

V prvním čtvrtfinále Dynamo přejelo Hanáky v pátek 5:1, ve druhém už byl ale k vidění úplně jiný hokej.

Olomouc proházela sestavu, vyměnila gólmana a hrála výrazně zodpovědněji. I když Pardubice pořád tlačily, téměř šedesát minut se hrálo bez gólu.

Až necelých dvacet sekund před koncem třetí třetiny rozhodl zadák Peter Čerešňák o tom, že se druhý duel neprotáhl do prodloužení.

„Vím, že tam šla přihrávka zpoza branky, Čerešňák to trefil z jedničky. Slyšel jsem jen tyčku, takže to asi dobře trefil,“ litoval brankář Mory Jan Lukáš, jenž po prvním utkání nahradil zkušenějšího Konráda a měl 31 zásahů. „Zamrzí to, ale v play off se hraje na čtyři vítězné zápasy. Může se stát cokoliv. Věříme, že doma to urveme.“

Olomoucký útočník Pavel Musil pro klubový web doplnil: „Až na posledních čtyřicet vteřin to bylo dobré. Bohužel... Je třeba se z toho poučit. Budeme se na to muset znovu podívat. Možná tam byla chyba ve střídání. Je to velká škoda.“ Pro kohouty ještě bolestivější porážka než jasná úvodní. Po kvalitní náročné práci žádná odměna.

„Předvedli jsme lepší výkon než v prvním utkání, bohužel jsme nedali gól. Nezvládli jsme koncovku, ale i tak musím říct, že výkon byl od hráčů výborný,“ chválil olomoucký trenér Jan Tomajko. „Musíme tak pokračovat, teď máme dva zápasy doma. Musíme být produktivnější a ještě aktivnější, abychom hráli i přesilovku.“

Musil si povzdechl, že v prvním utkání neudrželi déle vedení po trefě Káni. „To byla škoda, protože Pardubice byly nervózní. Bylo na nich znát, že měly herní pauzu. Ale nevyužili jsme to,“ uznal. „Druhý zápas byl hodně těžký, z obou stran velice dobře odbráněný. Pro útočníky bylo složité se prosazovat.“

Kohouti v předkole přešli přes Karlovy Vary 3:1 na utkání, teď však narazili na ještě mnohem větší sílu v čele s hvězdným útočníkem Lukášem Sedlákem. Je to souboj dvou hokejových světů, dvou zcela odlišných finančních možností.

„Když dostanou šanci, tak s ní naloží líp než hráči Varů. To nechci nikoho z nich urazit. Potom se nám stane, že jsme v naší třetině jak na Matějské, dvě minuty nás tam motají a vystřídají si. To ukazuje na jejich sílu,“ vypozoroval tahoun olomoucké ofenzivy Jan Káňa. „My musíme hrát na maximum a obětovat se jeden za druhého. A dát víc gólů než jeden, abychom vůbec mohli pomýšlet na úspěch.“

Olomouc je ve čtvrtfinále počtvrté za posledních pět dohraných sezon. V semifinále byla pouze v roce 1994, kdy nakonec získala titul. Ve finále tehdy skolila Pardubice, ale na tyhle vzpomínky není prostor.

Teď potřebuje zabrat ve svém prostředí. „Stoprocentně jsme hráli lépe než v prvním utkání. Doufáme, že doma podáme opět dobrý výkon a vyhrajeme,“ přeje si Lukáš.

„Pardubice si udržely domácí prostředí. Teď je na nás, abychom jej udrželi my. Série je pořád otevřená. Když budeme hrát, jak jsme hráli, můžeme pomýšlet doma na úspěch,“ věří Musil.