Nech toho! Nebavíš mě! Olomoucký šikula Bambula přidal k bodům i boule

„Bambula, nech toho! Nebavíš mě. Celý zápas mě nebavíš!“ okřikl jej rozhodčí po dalším pošťuchování před brankou.

Nenechal toho. Po konci první třetiny se kurážně pustil do karlovarského obránce Matěje Stříteského poté, co hosté vystřelili se sirénou na olomouckou bránu. O deset let staršího a 14 kilogramů těžšího zasypal tvrdými ránami pěstí. Diblík Bambula se 177 centimetry a 73 kily poněkud klame tělem a v play off více než obvykle brzdí u mantinelu o soupeře. Stříteského pořádně zbušil, na čele mu způsobil velké „bamboule“.

„Nějak to vyplynulo. Nebyl jsem na něj naštvaný, že bych ho chtěl zmlátit, ale chytil Honzu Káňu, tak jsem si ho vzal stranou a shodili jsme rukavice,“ líčil. „Myslím, že i pro diváky je atraktivní, když se někdo popere. Nejsem žádný rváč, jen jsem si to nechtěl nechat líbit.“

Takhle se pobít je blbost, vyčítal trenér. A Bambula se dostal na trička

Zatímco od diváků slyšel bouřlivý aplaus, trenér Jan Tomajko za boxerskou vložku nechválil: „Za stavu 2:0 se takhle pobít je blbost. Pro diváky dobrý, ale pro tým to moc dobré není.“

Disciplína je v play off zásadní. Ostatně hlavně díky skvělým přesilovkám Olomouc tuhou bitvu rozhodla. „Série byla vyhrocená, ale to každá v play off,“ hodnotil Bambula. „Bylo to vyrovnané, byli jsme šťastnějším týmem. Každý tým byl lepší doma. Myslím, že rozhodl třetí zápas, který jsme tam otočili,“ připomenul olomoucké povstání na západě Čech v poslední třetině. „Nesklopili jsme hlavy, i když to bylo 0:2, pokračovali jsme dál, kousali jsme, dali jsme za dvacet vteřin dva góly a v prodloužení jsme to otočili.“

Útočník Olomouce Jan Bambula na ledě s Tomášem Bartejsem z Karlových Varů.

A vyzdvihl také přínos zkušeného brankáře Branislava Konráda, který po druhém utkání nahradil Jana Lukáše: „Základní kámen je vždycky gólman a nám chytají celou sezonu. Děkujeme jim.“

Bambula si rovněž pochvaluje obnovenou souhru ve druhém útoku s Knotkem a Kuskem. „Trenéři nás dají dohromady asi vždycky až na play off, protože nechtějí odhalit karty v základní části,“ usmál se. „Nemůžu si stěžovat, hraje se mi s nimi luxusně a doufám, že nám to půjde i ve čtvrtfinále.“

Tam však už v pátek (19.00) čeká olomouckou partu výzva největší - bohatýrské Pardubice s hvězdnou soupiskou, suverénem základní části. „Přál jsem si Vítkovice, protože jsem jim to chtěl oplatit za minulý rok a věřím si na ně víc,“ připomenul Bambula loňské vyřazení v předkole.

Letos se Morávka mezi osmičku nejlepších týmů v zemi dostala - počtvrté za posledních pět dohraných sezon. Navzdory tradičním prognózám, které rok co rok přisuzují skromnému klubu boje o udržení.

Silvester Kusko zůstává po ostrém hitu ležet na ledě.

I po návratu elitního centra Davida Krejčího do NHL se kohouti báječně drželi polovinu základní části na třetím místě, jenže pak je začala srážet nevídaná marodka. „Doprovázela nás až do play off. Teď sice máme čtyři zraněné, ale bylo jich až čtrnáct, což je neskutečné, nikdy jsem to nezažil,“ ohlížel se Bambula za útrapami, které však mančaft nezlomily. „Do konce ledna jsme hráli výborně, byli jsme třetí, ale pak to šlo dolů. Ale teď jsme se nastartovali a v play off jsme jiný tým, je to jiná liga. Doufám, že nám to půjde jak na začátku sezony a uspějeme i ve čtvrtfinále,“ přeje si.

Zase se bude chtít dostat soupeři pod kůži.

Mimochodem, marketingové oddělení Olomouce pohotově využilo kárání rozhodčího a nechalo vyrobit povedené trika s Bambulovou podobiznou a nápisem: „Bambula, nech toho! Nebavíš mě. Celý zápas mě nebavíš!“