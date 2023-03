Čtvrtfinálové dvojice: Sparta vyzve v repríze finále Třinec, Pardubice čeká Olomouc

Zatímco v předkole byly k postupu potřeba tři výhry, tentokrát se hraje na čtyři vítězné zápasy. Složení dvojic určilo umístění týmů v tabulce základní části.

Čtvrtfinále startuje v pátek 17. března, kdy do play off vstoupí Pardubice a Vítkovice. Zbývající dvě série odstartují na Spartě a v Hradci Králové v neděli 19. března.

Pardubice (1.) - Olomouc (8.)

I pokud by se extraliga vrátila ke starému systému, kdy nejlepších osm týmů postoupilo rovnou do čtvrtfinále, vypadaly by dvojice stejně. Z předkola totiž prošli všichni favorité, i proto čeká Pardubice série s Olomoucí.

Východočeši potvrdili papírové předpoklady a poprvé od roku 2004 získali trofej pro vítěze základní části, v níž posbírali 108 bodů. A ty nejvyšší ambice mají i v play off, sto let od založení klubu chtějí oslavit titulem. Ale pozor, základní část zakončili svěřenci Radima Rulíka čtyřmi porážkami v řadě. „Soupeři hráli nadoraz. A my jsme trochu polevili, protože už jsme měli nahráno. Nezasloužili jsme si vyhrávat,“ přiznal sedmapadesátiletý kouč.

Ani rolba, díra v ledu nebo následné předčasné stěhování do Varů nezastavily Olomouc k postupu do čtvrtfinále. V předkole si s Energií poradila ve čtyřech zápasech, skvělou formou oplývá útočník Jakub Orsava, který nasázel pět gólů a na další tři nahrál. Hanáci se mezi nejlepší osmičku soutěže probojovali počtvrté za pět let.

Vítkovice (2.) - Kometa Brno (7.)

Kometa v aktuální sezoně porazila Vítkovice jen v říjnu, pak následovala série tří porážek s celkovým skóre 14:5. V play off na sebe oba celky narazily naposledy v předkole před dvěma lety, tehdy se v pětizápasové bitvě nakonec radovalo Brno.

Vítkovice už dlouho čekají na výraznější úspěch v play off, od nezvládnutého finále v roce 2011 proti Třinci hned šestkrát vypadly ve čtvrtfinále a třikrát v předkole. Tentokrát se zařadily k největším překvapením základní části. Díky zisku 102 bodů překonaly klubový rekord. Spoléhají na brankáře Aleše Stezku, silnou a urostlou defenzivu v čele s Jurajem Mikušem a produktivní útočníky Petera Muellera, Robertse Bukartse či Dominika Lakatoše.

Kometa zvládla nevyzpytatelnou sérii proti Mladé Boleslavi, kterou přetlačila 3:1 na zápasy. Opět se mohla opřít o spolehlivého gólmana Dominika Furcha (úspěšnost zákroků 95,77 %), který navázal na výkony z konce základní části. Pět z dvanácti branek vstřelilo Brno v přesilovkách (úspěšnost 33,33 %), pěti body se blýskli Petr Holík a Kim Strömberg. „Ve čtvrtfinále si člověk nevybere. Zase do toho nepůjdeme jako favorit a zase budeme chtít vyhrát,“ pronesl kouč Patrik Martinec.

Sparta (3.) - Třinec (6.)

Málokdo mohl očekávat, že čtvrtfinále nabídne duel posledních finalistů. Právě Třinec se Spartou loňskému play off naprosto dominovali, nakonec se z triumfu radovali Oceláři. Tentokrát ovšem budou favorité hokejisté z hlavního města, kteří zakončili základní část na třetím místě, zatímco Třinci se závěr sezony příliš nezdařil.

Pražané se po ospalém startu nakopli až v polovině listopadu po odvolání Pavla Patery a Patrika Martince. Pod staronovým koučem Miloslavem Hořavou ztratili jen šest utkání z dvaatřiceti a do posledního kola bojovali o druhé místo. Na mistrovský titul čekají už dlouhých šestnáct let, před rokem nezvládli finále s Třincem. „Cíl je jasný, ale mluvit o něm nebudu. Nikdo do toho nejde s tím, že postoupí do semifinále a má hotovo. Všichni víme, co chceme,“ burcoval útočník Miroslav Forman.

Oceláři si účast ve čtvrtfinále museli vybojovat v předkole. Proti nepříjemnému Litvínovu ani jednou nezaváhali a potvrdili zkušenosti z předchozích sezon. Prvního gólu po téměř roční odmlce se dočkal kapitán Petr Vrána, který se vrátil do hry po vleklém zranění. „Máme tým, který třikrát za sebou získal mistrovský titul. Hráčům skláním velkou poklonu. Celou sérii jsme urvali nesmírnou bojovností, nasazením a obětavostí,“ pochvaloval si kouč Zdeněk Moták.

Hradec Králové (4.) - Liberec (5.)

Velmi vyrovnané souboje lze očekávat od střetnutí Hradce s Libercem. Napovídá tomu jak postavení v tabulce po 52 kolech, tak i vzájemné zápasy. Oba celky braly ze čtyř utkání shodně dvě výhry, dvakrát rozhodovalo až prodloužení.

Loňský vítěz základní části tentokrát skončil na čtvrtém místě. Přímý postup do čtvrtfinále a vyhnutí se zrádnému předkolu si zajistil až v posledním kole, kdy v těsném boji na dálku o bod předčil dotírající Liberec. Hradec Králové bude znovu chtít uspět aktivním a rychlým hokejem, provokace ani tvrdost rozhodně nejsou hráčům cizí. Skvělou formu navíc v poslední době ukazoval finský brankář Henri Kiviaho, který v únoru vychytal hned tři nuly.

Právě s Hradcem Liberec na dálku bojoval o poslední přímé postupové místo do čtvrtfinále. Nakonec o bod ztratil, a to se mu mohlo stát osudným. V předkole ho totiž pořádně potrápila Plzeň, která ve druhém utkání Severočechy na jejich ledě zdecimovala poměrem 6:0 a rozhodovat musel až pátý zápas. V něm Bílí Tygři předvedli perfektní otočku a uspěli v prodloužení.