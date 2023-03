Litvínovský Hlava: Bez urážky, Třinec hraje buzerantský hokej. My klíč nenašli

Třinec získal tři české tituly v řadě, zvládl už deset sérií za sebou. Ani s chemiky se nepáral, vyřídil je ve třech zápasech, tedy v nejkratším možném čase.

„Oni nám vyhodili puk z pásma, postavili se a čekali na nás. My si kotouč znovu nahodili a zase nám ho jednoduše vyndali. A pořád dokola. Jsou trpěliví a počkají si, v tom je největší rozdíl. Pak jsme udělali i malou chybu a dokázali ji potrestat,“ okomentoval Hlava styl litvínovského přemožitele.

Nepočítáme-li zásahy do prázdné branky, Třinec vždy vyhrál o gól. Jednou ze tří případů v prodloužení. „Věřím, že kdybychom jeden zápas urvali, série mohla vypadat maličko jinak. Je to prostě kdyby. Oni mají tým na play off, zkušené hráče, kteří dokážou rozhodnout. A ukázali nám to. Hráli hrozně jednoduše. Byli strašně trpěliví, zkušenější a lepší než my,“ smekl útočník Vervy. „My ten klíč nenašli, třeba ho najde někdo jiný.“

Litvínovský útočník Nicolas Hlava slaví vyrovnávací gól do sítě Třince. Za ním křepčí i obránce Vervy Ralfs Freibergs.

Kontroverzní závěr druhého zápasu, kdy Litvínov v prodloužení čekal na zakázané uvolnění, místo toho se však hrálo dál a Jeřábek rozhodl, už Hlavu přebolel. „Je to za námi, holt to tak bylo. Co se má stát, stane se. Po zápase se člověk zlobí. Ale pořád jsme jenom lidi, chybujeme. Každý má právo na chybu,“ prohlásil smířlivě. „Samozřejmě v takhle důležitých zápasech to mrzí o to víc.“

V předkole se Hlava, který přišel loni z Kladna, rozparádil. Ve třech zápasech nasázel tři góly. „Na play off jsem se těšil, mám rád emoce. Když na mě lidi pískají, dostanu se do toho, pohání mě to. Cítil jsem se dobře, ale radši bych, kdyby to pomohlo k vítězství v sérii,“ litoval a děkoval fanouškům Litvínova: „Závěr sezony byl dobrý, proto nás přišli podpořit. Ocenili, že jsme to odmakali. Klobouk dolů před nimi, v kolika fandili a podporovali nás. Moc si toho vážíme.“

Litvínov prožil turbulentní sezonu plnou velkých pádů a malých vzestupů. Nakonec se vyškrábal na 11. místo, i když se dlouho obával baráže.

„Měli jsme výbornou přípravu, ale pak nám hrozně utekl vstup do sezony. Jak se nechytí začátek, je to hrozně složité, my to doháněli celou dobu. Mleli jsme se v tom pořád dokola. Těžko hledat příčiny co, jak a proč. Kdyby nám někdo na začátku řekl, že budeme hrát play off, budeme rádi. Vždyť ke konci jsme byli pomalu na sestup. Ale co si budeme nalhávat, sezona měla být lepší,“ uznal osmadvacetiletý hráč. „Asi nejvíc ze všeho jsme rádi, že další rok bude v Litvínově extraliga. Určitě sem patří.“