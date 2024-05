Hokejisté Finska na turnaji v Brně podruhé vyhráli, zdolali Švýcarsko

Svěřenci trenéra Jukky Jalonena navázali na čtvrteční vítězství nad Českem 4:1 a v neděli v poledne proti Švédsku budou útočit na celkový triumf na turnaji. Švýcaři stejně jako na úvod doma v Klotenu se Švédskem (1:2) neuspěli a prohráli i jedenáctý duel v aktuální sérii Euro Hockey Tour.

V osmé minutě mohl dostat Švýcary do vedení Tyler Moy, který po návratu z trestné lavice získal puk a ujel do úniku, ale trefil levou tyč branky Emila Larmiho. V 15. minutě při vyloučení Rasmuse Rissanena zamířil v přesilové hře z pravého kruhu do horní tyče Sven Senteler.

V 25. minutě se ujali vedení Finové díky Patriku Puistolovi, který se z levé strany natlačil před debutujícího Akiru Schmida a překonal gólmana New Jersey bekhendovým blafákem. V čase 33:20 se zapsal mezi střelce podruhé. Při trestu Tobiase Geissera mu v početní výhodě nabil na pravý kruh Valteri Puustinen a Puistola trefil přesně bližší horní roh branky.

Švýcarští hokejisté po utkání s Finskem.

Devět sekund před koncem druhé třetiny fauloval Tobias Winberg v šanci Christopha Bertschyho, ale Mike Künzle nařízené trestné střílení neproměnil.

Tříbrankový náskok získali Finové ve 49. minutě. Po přihrávce Oliwera Kaskiho byl Julius Mattila při zakončení atakován hokejkou Tina Kesslera, ale jeho nepovedený pokus i tak skončil za Schmidem. Za 125 sekund po chybě Arta Lappänena zkorigoval výsledek Tanner Richard.