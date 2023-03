Úspěšnost jsme zvedli nad 50 procent, těší litvínovského kouče Mlejnka

Z naštvaného pokřiku „My chceme Chezu“ až k vřelému loučení s fanoušky vytáhl hokejový Litvínov trenér Karel Mlejnek. Chemici sice vypadli v předkole extraligového play off s mistrem Třincem 0:3 na zápasy, ale za potlesku. „Náš tým je jeden z nejmladších v lize. Dělal, co mohl, aby série byla co nejvyrovnanější. Ale mrzí mě, že jsme si nezapsali žádnou čárku,“ tvrdil po sobotním krachu 2:4 nástupce v říjnu odvolaného Vladimíra Růžičky, který tým přebíral na posledním místě. O čem ještě mluvil?