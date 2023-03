Sparta je dobrá na každém kousku ledu, bude to o chybách, říká Mazanec

O tom, zda se ve čtvrtfinále utkáte se Spartou, nebo Hradcem Králové, rozhodoval výsledek předkola play off mezi Libercem a Plzní. Fandil jste někomu v té sérii, kterou vyhrál Liberec?

Plzni, protože jsem tam hrával. Klukům jsem držel palce, ale ve výsledku je jedno, koho máme, protože – jestli chceme titul – musíme stejně porazit všechny.

V čem je síla Sparty?

Oni jsou dobří na každém kousku ledu. Mají dobrého gólmana, vypracovanou obranu, umějí dát gól. Bude to o chybách. Musíme výborně bránit a využívat šance.

Mohli jste na úvod play off dostat těžšího soupeře?

Aspoň budeme mít to nejhorší za sebou, když tak. (směje se)

Po loňském posledním finálovém duelu, který jste na ledě Sparty dochytal, jste říkal, že to byla sauna, že utkání bylo extrémně náročné. Jste připravený?

No... Teď se budu připravovat. Řeknu masérům, ať mi dají kolo do sauny, a jdu šlapat. (usmívá se)

S brankářem Sparty Jakubem Kovářem pocházíte z jihu Čech. Znáte se?

Jo, oba jsme z Písku, vyrůstali jsme spolu tak nějak pár let od sebe. Gólman to je výborný. Potkávali jsme se v mládeži, ale už je to strašně dávno. I s Honzou Kovářem (bratr Jakuba). Jako děcka jsme jezdili na společná soustředění.

Třinecký obránce Martin Marinčin slaví s brankářem Markem Mazancem postup do čtvrtfinále.

Jakub Kovář je o tři roky starší. Nevzhlížel jste k němu?

Nikdy jsem k nikomu nevzhlížel.

Oproti minulé sezoně jste šli do play off až ze šestého místa. Změnilo se něco, hecujete se více, když nejste považováni za favority nadcházející série?

Nemyslím, že by hecování bylo výraznější. Všichni víme, co máme dělat, a není potřeba se nějak plácat po zadku, někoho hecovat a podobně. Všichni víme, o co hrajeme, a jdeme si pro to.

Co vám ukázalo předkolo s Litvínovem?

Že v této lize není lehký soupeř. Nikdo. V každém zápase rozhodují drobné detaily, chyby. Kdo jich udělá méně, zvítězí.

Pomohlo vám, že jste po nevydařeném závěru základní části hráli předkolo?

Mně jo. Hlavně nám ale pomohlo, že jsme sérii zvládli na tři utkání a mohli si odpočinout. Nynější volné dny nám určitě pomůžou, protože teď nás nečeká nic lehkého. Startujeme v Praze. Hned od začátku se zpotíme.