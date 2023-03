Jsem rád, že si souboj se Spartou zopakujeme, je to favorit, říká Nestrašil

„Liberci (v předkole vyřadil Plzeň 3:2 na zápasy – pozn. red.) jsem od začátku věřil, takže jsem tak nějak počítal, že když postoupíme z předkola, půjdeme na Spartu,“ komentoval protivníka Andrej Nestrašil.

A těší se.

„Je to super. Ne, že by to byl nějaký horší, nebo lepší soupeř, to ne, ale hrát v Praze před plnou halou je vždycky zážitek. Loni to bylo skvělé, takže jsem rád, že si to zopakujeme,“ připomněl vítězné finále minulého extraligového ročníku.

Sparta je však jeden z nejtěžších soupeřů.

Určitě. Je to favorit. Její výsledky mluví za všechno. Od té doby, co tam přišel trenér Hořava, šli velice nahoru. Vyhrávají zápasy, skončili třetí. Tým je to výborný, možná bych řekl, že i lepší než měli minulou sezonu, takže to nebude lehké. Ale my se soustředíme na sebe. To je základ.

O Spartě mluvíte jako o favoritovi. Vy jím nejste?

Vždycky chceme uspět... Ale nebudu sám o sobě říkat, že jsme na něco favorité, to by neznělo dobře. My víme, co v šatně máme, že šance na to, abychom znova uspěli, jsou, ale respektujeme kvalitu soupeře, ať už je to Sparta, Litvínov, nebo někdo další.

Není souboj Třince se Spartou tentokrát příliš brzo, když loni jste spolu hráli až finále?

Všichni to vidíme tak, že jestli chceme ligu vyhrát, musíme porazit kohokoliv. Není si koho vybírat. I Litvínov v předkole hrál výborně, byly to těžké zápasy. V play off nic lehkého nebude. Také Hradec Králové, který jsme také mohli mít, hrál na konci dlouhodobé části výborně. Pardubicím se v závěru třeba tolik nedařilo, ale zase... Už neměli, kam spěchat, už vyhráli Prezidentský pohár. A Vítkovice jsou solidní mančaft. Se Spartou to bude super zážitek a ty zápasy určitě budou mít hezkou atmosféru.

Třinečtí Martin Růžička a Jakub Jeřábek slaví gól. V pozadí vyloučený Jan Strejček z Litvínova.

Nač si budete muset dávat pozor po tom, co se Sparta pod trenérem Hořavou rozjela?

Možná hrají víc zodpovědně dozadu, neženou se tolik dopředu, jako minulé roky. A zvládají zápasy, které vyhrávají o gól, což je vždycky důležité.

Na čem ještě musíte zapracovat?

Musíme hrát jednoduše a vyvarovat se zbytečného vymýšlení kravin. Držet se toho, co nám přinášelo úspěch, dodržovat, co si řekneme v kabině. Základem je disciplína. Nejen, co se týče faulů, ale i herní.

Věříte, že po tom, co jste z posledních 16 zápasů základní části vyhráli jen dva a spadli na šesté místo, můžete opět obhájit o titul?

Závěr nebyl podle našich představ, ale hlavní je, že se tým do play off dostane a je jedno jak. V play off začíná nová sezona a kluci, kterým se nedařilo, můžou udělat tlustou čáru a začít od začátku. Play off je daleko důležitější, v něm si hráči mohou udělat sezonu. Je to nová motivace pro všechny. Konec nebyl ideální, ale hodili jsme to za hlavu a soustředíme se na to, co je před námi.

Pomohlo vám, že jste Litvínov v předkole vyřadili 3:0 na zápasy?

Ano – v tom, že jsme postoupili co nejrychleji a mohli si odpočinout. To člověk potřebuje. Liberec hrál ještě v úterý, navíc prodloužení, a čtyři dny na to už bude naskakovat do další série, což je těžké, ale je to play off. Bavili jsme se o tom už loni, jestli je pauza dobrá, nebo ne. Tým musí být připravený na cokoliv, musí přijít na zimák a hrát. A vyhrávat zápasy.

Litvínovský útočník Nicolas Hlava označil váš hokej za buzerantský, ale upozornil, že to nemyslí nijak hanlivě. Jak vám to znělo?

Tak, že jsme hráli to, co jsme si představovali. Je to jen potvrzení, že co jsme dělali, bylo dobré a fungovalo to na ně.

Váš bratr Václav hraje za dorost Sparty. Komu bude ve čtvrtfinále fandit vaše rodina?

Je to pořád stejné. Když jsem na ledě, tak Třinci, a když je na ledě brácha, tak Spartě. O víkendu hrál bratr ve Vítkovicích, tak přáli jemu (Sparta v osmifinále dorostenecké extraligy ligy zvítězila ve Vítkovicích 4:1 a sérii vyhrála 2:0 na zápasy – pozn. red.).

Třinečtí hokejisté slaví gól útočníka Daniela Voženílka (třetí zleva).

Má váš bratr našlápnuto do áčka Sparty?

Je mu patnáct, hokejista je to šikovný. Bohužel má trochu růstové problémy. Měří už 192 centimetrů a řekli mu, že o dalších deset ještě vyroste, takže se s tím asi bude prát. Ale potenciál určitě má, šikovný je. To máme v rodině (usmívá se).

Vaši velkou fanynkou je babička, která vám loni vozila buchty. Bude opět v hledišti?

Babička už moc nejezdí. Na zimák nechce, je z toho nervózní. Po zápase s Litvínovem, který jsme doma vyhráli 5:4 v prodloužení, mi psala, že ji málem kleplo. Daří se nám ale i bez ní (ťuká si prstem na zuby).

Vstupenky pro příbuzné jste už sháněl?

Koupil jsem lístky na Spartu předem, aniž bych si uvědomil, že série Liberec – Plzeň ještě není rozhodnutá. A když Plzeň vedla (v posledním, pátém zápase 3:0 – pozn. red.), tak jsem si říkal, komu bych ty lístky mohl prodat...