Pod tlakem je Sparta i my. Záleží, jak to ustojíme, říká třinecký kapitán Vrána

Jde zkrátka do tuhého.

„My jsme začali už předkolem, což pro nás bylo jako čtvrtfinále,“ připomněl Vrána výhru nad Litvínovem 3:0 na zápasy.

V čem bude Sparta nepříjemná? „Má dost zkušených kluků z loňského finále. Ti další zkušenosti nabírají, takže budou připraveni.“

Vrána upozornil, že Sparta od příchodu trenéra Miloslava Hořavy, který ji převzal loni v polovině listopadu, začala hrát výborně. „Chytili fazonu, mančaft mají vyrovnaný, přišli tam kvalitní hráči. Nebude to nic jednoduchého, právem skončili třetí.“

Sparťané na rozdíl od Ocelářů nemuseli do předkola. Každý rok se řeší, co je pro hráče lepší – být rozehraný, anebo odpočinutý...

„Na to jsem ještě odpověď nenašel, protože předkolo jsem hrál poprvé. Uvidíme po čtvrtfinále,“ řekl třinecký kapitán. „Ale byli jsme rádi, že jsme sérii s Litvínovem ukončili už po třech zápasech a měli možnost si také odpočinout. Ve čtvrtfinále se bude mazat, zda někdo hrál a jiný ne. Nevěřím, že to udělá velký rozdíl. Všichni do toho půjdou naplno.“

Oceláři proti Litvínovu hráli zodpovědně, disciplinovaně. To bude důležité i proti Spartě, byť Petr Vrána připouští, že je to psychicky náročné.

Rozhodčí uklidňují hromadnou melu mezi hokejisty Třince (v bílém) a Litvínova po dohrání druhého zápasu série předkola play off.

„Naše disciplína proti Litvínovu ale nebyla až na takové úrovni, jak bychom si přáli. Měli jsme hodně vyloučení a dělali věci, které jsme nechtěli. Důležité je, že jsme zápasy zvládli. Samozřejmě máme v týmu hráče, kteří v něm dřív nebyli, takže pro nás, co jsme tu déle, je to možná jednodušší, neboť máme věci zažité, zautomatizované. Proti Litvínovu jsme si ukázali cestu a když budeme všichni dodržovat, co si řekneme, máme šanci jít dál.“

Přestože některé opory Ocelářů před touto sezonou odešly, Vrána je přesvědčený, že základ mužstva je stále stejný. „Pořád se snažíme mít totéž nastavení, i když změn bylo víc. Věříme, že navážeme na výsledky z předešlých let.“

A to i bez trenéra Václava Varadi... Budou chtít Třinečtí o to více dokázat, že na úspěch mají i bez něj?

„Všichni to budou řešit,“ usmál se Petr Vrána. „Každá sezona je ale jiná. Venca tady měl určitý tým a ten se změnil. Není to ale tak, že bychom si chtěli dokázat, že nám to jde i bez trenéra Varadi. Každý si chce ty krásné zážitky z minulých let zopakovat sám pro sebe.“

Loni při finále v O2 Aréně na třineckou střídačku létaly kelímky s pivem i mince, přičemž jedna zasáhla Milana Douderu.

„Čekat můžeme cokoliv, ale je to čtvrtfinále, ne finále. Možná bude větší klid,“ podotkl Vrána. „V některých momentech to loni bylo ohledně fanoušků až za hranou, což mě překvapilo. Čekal bych to spíš někde jinde. Do varu ale může fandy dostat jakákoliv maličkost. Uvidíme, co se bude dít.“

Třinec obhajuje tři minulé tituly. Sparta na triumf čeká 15 let. Kdo bude pod větším tlakem?

Třinecký zadák Jakub Jeřábek oslavuje vítězný gól spolu se spoluhráčem z obrany Lukášem Kaňákem.

„Záleží, jak to kdo bude brát,“ uvedl Vrána. „Sparta to má každý rok stejné, pořád se mluví o tom, že na titul čeká dlouho a hráči tak jsou pod tlakem. Víme, že do týmu zase investovali, přivedli nové hokejisty, mají velice vyrovnaný, kvalitní tým. Tlak tam určitě bude. A u nás? Vyhráli jsme třikrát po sobě, tlak je taky. Nechceme vypadnout ve čtvrtfinále. Sezona byla jaká byla, není to jednoduché. Jde o to, jak ten tlak kdo vezme. Ve Spartě se to řeší pořád dokola, je to o individuálním přístupu.“

Petr Vrána hlavně doufá, že Oceláři v Praze urvou nějakou výhru. „Abychom měli možnost porvat se o postup doma, aby série byla co nejvíc vyrovnaná.“