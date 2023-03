Třinec se rozjel pozdě, navíc pálil šance. Hodíme to za hlavu, řekl Nestrašil

Ač měli Pražané v první polovině utkání herně navrch, občas nechávali soupeři v defenzivě otevřená okénka. „Pokud neproměníte šance, nemůžete pomýšlet na výhru,“ přiznal na tiskové konferenci hostující trenér Zdeněk Moták.

Také Nestrašil přiznal, že slabší produktivita patřila k hlavním příčinám první třinecké porážky v letošních vyřazovacích bojích.

Sám měl v prostředním dějství solidní příležitost, když se po přihrávce nejlepšího kanonýra základní části Marka Daňa ocitl ve vlastním oslabení zcela nekrytý před brankou domácích.

Zkusil střelu, ale narazil na spolehlivého Kováře.

Mrzí vás zpětně tato situace? Ocitl jste se i v dalších šancích.

Nemá cenu nad tím zpětně přemýšlet. Nechci se zabývat tím, jestli jsem mohl něco udělat jinak, stejně to už nezměním. Prostě to tak je. Musíme to hodit za hlavu a jít dál, svět se nezboří. Zítra je nový den, třeba to tam tentokrát spadne.

Potyčka mezi obráncem Davidem Němečkem ze Sparty (vlevo) a třineckým útočníkem Danielem Voženílkem

V závěru jste se hnali za vyrovnáním. Cítili jste, že soupeře přehráváte?

Těžko říct. Sparta už se nikam nehnala, my naopak využili přesilovku, což nás vrátilo do zápasu. Lépe jsme napadali, nutili jsme je dělat chyby, ale nestačilo to.

Rozhodla první polovina utkání, během níž jste hned třikrát inkasovali?

Určitě, uteklo nám to. Příště si na to musíme dát pozor, za takového stavu se v play off hraje těžko. Sparta hrála dobře, nám se nedařilo. Musíme být lepší, moc dobře si to uvědomujeme. Je třeba vyhrávat osobní souboje a chtít to víc než soupeř.

Při loňské cestě za titulem jste zvládli první zápasy všech sérií, tentokrát to nevyšlo. Jak se s novou situací vypořádat?

Člověk nemůže čekat, že bude každou sérii vyhrávat 4:0. Neřešíme to, vždyť stojíme proti týmu, který je od začátku ledna nejlepší v extralize. Zítra je nový den, jedeme dál.

Se Spartou jste si to před rokem rozdali o titul. Teď máte za sebou jeden zápas, ale jde už přeci jen poznat, jak se oproti minulému play off změnila?

V minulosti se moc nehrabu. Co bylo loni, už pro mě není na pořadu dne. Pro mě je důležité, jaká je Sparta teď. Hrála dobře, my se na zítřek zkrátka musíme připravit trochu lépe.

Souhlasíte, že v této sérii lze hledat favorit jen těžko?

Každý může hrát s každým, v tom je hokej krásný. Když budeme proměňovat šance a plnit věci, které nám zpočátku nevycházely, určitě máme šanci na úspěch.