ONLINE: Sparta v repríze finále hostí Třinec, Hradec vyzve Liberec

„Zastavit Třinec je výzva pro celý tým,“ cituje sparťanský web trenéra Miloslava Hořavu. Pražané na titul čekají od roku 2007, naopak Oceláři obhajují mistrovský hattrick narušený akorát jednou sezonou (2019/20), která se nedohrála kvůli pandemii koronaviru.

„Třinec je téměř stejný tým. Šampion, který vyhrál třikrát za sebou. Jestli si někdo myslí, že měli v základní části problémy a budou tak slabší... Nebudou,“ varuje Hořava. „Budou ohromně silní. Jsou ohromně sebevědomí, protože ví, že play off vždycky hráli výborně, což je pro tým důležité.“

Slezané zkušenosti potvrdili i v sérii předkola proti Litvínovu, kterou vyhráli nejrychlejším možným způsobem 3:0 na zápasy, a dopřáli si tak osmidenní pauzu. Oba týmy tedy do série vstupují odpočaté.

„Zkušenost našim hráčům velí, že je potřeba hrát dobrým systémem. Všichni několik posledních mistrů, všichni hráli dobře v obraně. Ta vyhrává tituly, ne útočný systém,“ komentuje trenér Třince Zdeněk Moták, jenž dříve působil u soupeře jako asistent, a čeká obtížný duel. „Navíc to je společensky, kulturně a zejména sportovně velká událost.“

Sparta naposledy hrála 5. března. Po listopadovém nástupu kouče Hořavy na lavičku prohrála jen v šesti extraligových kláních. Získala velkou sebedůvěru. A do souboje s loňským finálovým přemožitelem nastupuje také sebevědomá.

„Dobře jsme potrénovali a jsme natěšení, je tu cítit výborná energie,“ hlásí útočník Miroslav Forman a zároveň čekatel na titul, který v klubu působí třináctou sezonu. „Cíl je jasný, mluvit o něm nebudu. Všichni víme, co chceme. Motivace vyhrát je obrovská.“

Stejně dlouhou přestávku jako Sparta si mohli logicky dopřát i hokejisté Hradce, kteří se o ni v závěru základní části přetahovali s Libercem. Čtvrtou příčku zajišťující okamžitý postup do čtvrtfinále o bod uhájili, teď se s Bílými Tygry přímo utkají o místo mezi nejlepší čtyřkou také ve vyřazovací fázi.

„Základní část byla jedna soutěž. Samotné play off ukáže, v čem jsme se poučili z loňska,“ připomíná kouč Tomáš Martinec selhání, kdy Východočeši jakožto vítěz Prezidentského poháru padli proti Mladé Boleslavi. Ve čtvrtfinále se navíc zasekli třikrát v řadě. „Tým se teď trošku obměnil, máme ctižádostivé kluky a snad konečně projdeme dál.“

Soupeř zvládl dramatické předkolo proti Plzni i díky otočce v závěrečném pátém střetnutí. A Martinec k Severočechům netajil obdiv: „Byla to krásná a inspirující série. Před Libercem mám respekt i právě proto, jak to zvládl. I přesto, že musel hrát všech pět utkání, tak nás čeká top tým české extraligy a také favorit.“

Zároveň si myslí, že rozhodne disciplína a že protivník bude i lépe rozehraný. Liberec však pozici favorita přenechává Mountfieldu. „Samozřejmě je favorit, s ním to je vždycky těžké a vyhecované. Na sérii se těším a věřím, že Plzeň nás dobře prověřila, poněvadž hraje podobně jako náš další soupeř.“

„Popravdě mi přijde, že s Hradcem hrajeme pořád. Máme je v play off snad každou sezonu. Ještě pak dostat Spartu a máme to komplet,“ usmíval se brankář Petr Kváča. Do souboje je podle něj třeba přistoupit s pokorou: „Musíme být vděční za to, že jsme přešli přes Plzeň a prostě bojovat.“