Lev, tahoun na odchodu. Mám ještě větší motivaci, říká hradecký útočník

Seznamte se: Jakub Lev. Borec, jenž v posledních deseti letech nevynechal jediný extraligový zápas a který si svými letošními výbornými výkony říká o přízeň hradeckých fanoušků. I přesto, že nejen ti hradečtí fakt, že hráč má po sezoně namířeno jinam, často těžce nesou.

„Už jsem ten pocit jednou zažil, když jsem odcházel z Plzně do Vítkovic. Mám to v sobě úplně jasně nastavené, nikdy se nechcete rozloučit neúspěchem. Sám sobě jsem nic slibovat nemusel, ale lidem ano, aby nebyli na pochybách, že odvedu maximum. Doufám, že pro nás sezona skončí co nejdéle a úspěšně pro tým,“ říká dvaatřicetiletý útočník, jemuž budou pobyt v Hradci prodlužovat už jen úspěchy v začínajícím play off.

Nebál jste se reakcí fanoušků, kdyby se vám nedařilo?

Do toho jsem s tím šel. Zeptali se mě manažeři Hradce i Plzně, zda mi nevadí, že se celá záležitost ven pustí, a já jsem s tím neměl problém. Myslím si dokonce, že teď mám ještě větší motivaci. Chci, aby fanoušci Hradce viděli, že to tu mám rád a že odvádím maximum až do úplného konce.

Z Hradce podobně jako vy odchází i váš kolega z útoku Lukáš Cingel, bylo pro vás jednodušší mluvit o odchodu právě proto, že jste byli dva?

Neřekl bych, v jeho případě se přestup držel víc pod pokličkou. Bude hrát za klub, za který ještě nehrál, zatímco já se vracím prakticky domů.

Co třeba s úspěchem, který jste jako mladík zažil před deseti lety právě v Plzni?

Jako titul? Tak tohle vůbec nechci říkat nahlas, ale kdyby se něco takového povedlo, budu nejšťastnější člověk na světě.

Hradec neměl jednoduchou sezonu, trápila vás zranění řady klíčových hráčů, ale základní část jste zakončili výborně a zdá se, že jste jako tým v pohodě. Vám se také dařilo znamenitě, když jste byl v základní části nejproduktivnějším hráčem týmu. Spokojenost?

Jsem spokojený, ale jedna věc jsou osobní statistiky a druhá věc je, aby se dařilo týmu. Byla to velmi náročná základní část, a to jak po fyzické stránce, tak i po té psychické. Měli jsme spoustu zraněných, do toho Liga mistrů. Nastupovali za nás mladí kluci z Kolína, kteří to ale zvládli. Já patřím mezi nejzkušenější, od kterých se očekává, že tým potáhnou, budou sbírat body a hrát obětavě. Proto jsem hodně rád, že jsme urvali čtyřku.

Pomohla vám přímo do čtvrtfinále, což bylo i loni, kdy jste základní část dokonce vyhráli, ale pak hned vypadli. Co vám říká tato nepříjemná zkušenost?

Loňský rok nám otevřel oči. Fanoušci mají vždycky velká očekávání, takže asi i letos, ale podle mě je to o tom, co si připustí kabina. Všichni jedou naplno, věřím, že dojdeme dál než loni.

Co je potřeba podle vás letos udělat jinak?

Důležité jsou detaily. Musíme být preciznější v útočném i obranném pásmu, je potřeba hrát disciplinovaně. Tohle všechno rozhoduje. Je sice hezké mít víc střel než soupeř, držet víc puk, ale teď už hokej nebude na krásu. Když vezmu poslední čtvrtinu, tak si myslím, že právě v tom jsme se posunuli dál. Měli jsme sérii deseti vítězství, a ne v každém zápase jsme dominovali, ale naučili jsme se najít cestu k výhře.

Prvním vaším soupeřem je ve čtvrtfinále Liberec, který si jej musel vybojovat v předkole proti Plzni, kam po sezoně zamíříte. Z vaší strany hodně sledovaný souboj?

Nebudu lhát, já jej sledoval opravdu nejvíc. Navíc z něj nakonec vzešel náš soupeř, takže jsme jej nakoukali i skrze taktické věci. Na ty ostatní jsme mrkli jen po očku.

Co vám Liberec ukázal?

Že to staví na tom, že má čtyři vyrovnané pětky a že se v předkole chytli mladí kluci, například Dlouhý a Rychlovský. Takže to nebude vůbec nic lehkého.

Co rivalita, která se podle zápasů v základní části zdá být výrazná?

Není to jenom s ním, každá série v play off je vyhrocená. Nebudu ale popírat, že tam během sezony něco neproběhlo. Z minulosti tam určité škraloupy jsou a i mezi fanoušky to bude zajímavé.

Jak už bylo zmíněno, po sezoně na východě Čech končíte, co vám bude z Hradce, bez ohledu na to, jak letošní play off dopadne, nejvíc chybět?

Hlavně parta těch, kteří máme podobně staré děti. Asi jste viděli na sociálních sítích, že se v kabině po vyhraném zápase sejde školka, vídáme se také mimo led, navštěvujeme se, jezdíme na různé výlety. Klape nám to, což se přenáší i na led. Je to pro mě hodně důležité a snad nám to teď pomůže k nějakému úspěchu.