Liberec? Favorit série, má náš obrovský respekt, říká hradecký kouč Martinec

„Přestože to v sérii s Plzní neměl jednoduché, znovu ukázal, jak je kvalitním a pro play off zkušeným týmem,“ komentoval jméno čtvrtfinálového soupeře kouč hradeckého Mountfieldu Tomáš Martinec poté, co se Liberec do čtvrtfinále a tím i k sérii s Hradcem probil až úspěšným prodloužením pátého, rozhodujícího zápasu.

Komu jste vlastně přáli? Kdyby Liberec nepostoupil, hráli byste s Třincem...

My se snažíme hlavně koukat sami na sebe a tady moc velký výběr nebyl. Buď by to byl loňský mistr Třinec, nebo jeden z velkých favoritů na letošní titul Liberec.

Liberec ale musel svoje kvality dokazovat hodně dlouho, neměl to podle vás s Plzní až moc těžké?

Neměl, byla to krásná a inspirující série a před Libercem mám respekt i právě proto, jak to zvládl. I přesto, že musel hrát všech pět utkání, tak nás čeká top tým české extraligy a také favorit.

Hlasy z Liberce ale mluví o tom, že favoritem jste vy, protože jste se vyhnuli předkolu a v základní části jste získali o bod víc. Opravdu je to pro vás taková výhoda?

Tohle všechno se teprve uvidí. Přestávka nám pomohla k tomu, že se dali dohromady všichni marodi, ale jestli nám pauza pomohla herně, to nevím. Tím spíš, když jsme viděli, v jak obrovském tempu se předkolo odehrálo. Liberec do série půjde rozehraný, zatímco my dva týdny nehráli a čtrnáct dnů je hrozně dlouhá doba. Sice jsme se snažili poctivě trénovat, ale trénink zápasy nenahradí.

Před rokem jste šli do play off jako favorit, protože jste vyhráli základní část. Vypadli jste hned ve čtvrtfinále, bude to letos lepší?

Opravdu nevím. Skončila základní část, a jak jsme připraveni na play off a zda jsme se poučili z loňska, ukáže až samotná vyřazovací. Jde o úplně jinou soutěž, o čemž jsme se loni přesvědčili. Všechno se maže, je to hodně o zkušenostech.

Jak na tom v tomto směru podle vás budete ve srovnání s loňskou sezonou?

Nemáme asi tolik zkušeností z těchto zápasů v týmu, jako má Liberec a asi jako jsme měli my v loňském kádru. Máme ale spoustu ctižádosti a spoustu kluků, kteří jsou v nejlepších letech, a já věřím, že budou mít vůli po vítězství, která je k úspěchu potřeba. A že prorazíme.

Hokejisté Hradce se radují z branky do sítě Olomouce.

Může vám v tom pomoci právě loňská, asi ne moc příjemná zkušenost?

Říká se, že každá prohra tým posílí. Nevím, jestli je to úplně pozitivní zkušenost, ale někteří kluci tady byli a určitá zkušenost to je. Budeme chtít si odnést lepší.

Mluvil jste o zkušenostech, které jsou potřeba k úspěchu v play off. Hodně také trenéři mluví o disciplíně, protože případná vyloučení jsou velmi důležitá. Váš tým s tím v základní části někdy dost bojoval a hráči byli často vylučováni. Jak v tom být lepší?

Hodně to souvisí se složením našeho týmu. Máme v něm řadu mladých hráčů, kteří mají velkou ctižádost. A s hokejem, který chceme hrát. Takže někdy to vychází z přemíry snahy a motivace být úspěšný, jsme si ale vědomi a možná dobře, že jsme před koncem základní části v tomhle směru dostali facku třeba na Spartě. Do závěru základní části jsme se z toho poučili a snad v tom budeme pokračovat, protože disciplína bude rozhodující. Kdo emoce zvládne, bude úspěšný.

Na podobnou úroveň jako emoce se pro úspěch dávají brankáři. Vaší jedničkou byl po téměř celou letošní sezonu Kiviaho, v závěru po svém příchodu předvedl i několik dobrých výkonů Machovský, kdo dostane přednost?

Máme dva vyrovnané gólmany, kteří nám v sezoně pomáhali, uvidíme.

Zdaleka nejvíc se ale mluví o Kiviahovi, který hlavně v této sezoně příjemně překvapil. V čem je podle vás jeho síla?

Především je to výborný, bezproblémový kluk, který do kolektivu zapadl. Navíc je tady spokojený, podepsal další kontrakt. A letos má výbornou sezonu.

A jeho povaha?

Fin a ještě navíc brankář, takže trochu samostatná jednotka. Jeho výhodou je schopnost koncentrace, umí to nejen u zápasů, ale i u každého tréninku, hodně na něj spoléháme.