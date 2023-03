Nevděčná role a trable? Hradec ukázal charakter a za dřinu byl odměněn

Nevděčná role pro každého, kdo musel obhajovat úspěch, se jim dlouho vymykala z rukou. I proto, že na rozdíl od loňské úspěšné sezony je v letošní od počátku provázely nesnáze související s často dlouhodobými absencemi zraněných klíčových hráčů.

Přesně před rokem mohl tým kolem kapitána Radka Smoleňáka křepčit kolem poháru pro vítěze dlouhodobé části, avšak letošní čtvrtá příčka, definitivně potvrzená výhrou v nedělním derby, nemá o moc menší hodnotu.

„Když si vezmu, čím vším jsme si v sezoně prošli, je to pro nás velká odměna. Za to, že jsme to nezabalili, pořád jeli na pozitivní vlně a tvrdě pracovali. Minimálně pětačtyřicet zápasů jsme nehráli ani blízko optimální sestavě, ale doufal jsem, že když se vrátíme, bude to mít nějakou úroveň,“ řekl po přímém postupu do čtvrtfinále Smoleňák.

S tříměsíční zdravotní absencí je právě on nechtěně nejlepším důkazem, čím tým musel zápasit, a to v jubilejní desáté hradecké sezoně. Ta však bude fanoušky i z níže uvedených důvodů jistě připomínána s povděkem.

1. Konec dobrý, všechno dobré

Chvílemi to byly nervy z toho, zda se po hostině v podobě loňského vítězství v základní části neblíží ona pověstná nelichotivá... Hlavně v prosinci, kdy se značně oslabený tým v tabulce potopil jen pár bodíků nad mužstva, jimž patřily příčky zavánějící baráží. Po Novém roce ale přišlo vzkříšení, rekordní série a šťastný konec dramatu o to, zda do play off už od předkola, či až od čtvrtfinále. Pro play off je to ideální varianta i proto, že opět výrazně tým stmelila s fanoušky. Poté, co obě strany musely skousnout loňské zklamání v play off, v němž vítěz základní části vypadl už ve čtvrtfinále.

2. Kdeže loňské, nezranitelné sněhy jsou

Toto povzdechnutí platilo na již zmíněné potíže s často dlouhým seznamem absentujících zraněných. Začalo to už při předextraligové účasti v Lize mistrů, kdy se zranil Jordan Perret a další. Od té doby toto závaží ne a ne ustoupit. V týmu se tak vedle stále oslabené kostry točili borci ze spřáteleného Kolína, dostalo se i na čtyřicetiletého Koukala, či mladíky z dorostu. Jaký to rozdíl oproti minulé sezoně, v níž se v cestě za prvenstvím tyto trable týmu vyhýbaly! Ty ustoupily až nyní v únoru, ač poslední utkání museli Hradečtí odehrát znovu bez čtyř marodů. I kvůli odpočinku proto přímý postup do čtvrtfinále přichází vhod.

3. Rekordní série, nejdelší v Hradci

Deset zápasů, deset výher bez ztráty jediného bodu. Právě takto získaných třicet bodů otočilo vyznění sezony ke spokojenosti, jež si s tou loňskou nezadá. Sluší se poznamenat, že do větší části série zapadalo ještě nekompletní složení týmu. Dokázalo se tak, jak prospěšné je mít v záloze něco, jako je prvoligová farma.

4. Gólmanská jednička z Finska

Zvolit správnou strategii pro brankoviště bývá v sezoně velmi důležitým předpokladem úspěchu. Hradečtí si mohou mnout ruce, že se jim podařilo po loňské sezoně udržet Fina Kiviaha, jenž se jim odvděčil vyrovnanými výkony, které dokumentují vynikající čísla. V průměru nejméně inkasovaných gólů na zápas a nejvíce vychytaných nul -sedm - řadí tohoto Fina v nejlepších hokejových letech k extraligové špičce a dává to týmu naději, že se o brankáře bude moci opřít i v následném play off. Aby se jenom nechválilo, je třeba říct, že se nepovedl tah s příchodem mladoboleslavského Růžičky. Ne že by vyloženě vyhořel, ale k opoře týmu měl daleko, záhy se do jeho výkonů trefovali i fanoušci, a tak asi pro všechny bylo vysvobozením, když odešel do sousedních Pardubic.

5. Povedené změny v průběhu sezony

Je to vždycky trochu loterie, ale Hradec letos vsadil na správná čísla. Po změnách v týmu fanoušci začali volat záhy poté, co ubývalo zdravých hráčů, ale to nebylo moc řešitelné, nebylo koho vyměňovat. Přesto se vedení klubu přece jen k trejdům či nákupům odhodlalo a nedopadlo to vůbec špatně. Příchozí obránci Rosandič a Marcel si sice od fanoušků vyslechli své, ale svoji úlohu být prospěšní týmu víceméně splnili. O čtveřici útočníků Zachar, Eberle, Werek a Chalupa to platí beze zbytku, takhle nějak má vypadat posílení mužstva. Je třeba připomenout, že se to vedení klubu povedlo už i v létě, hlavně útočník Okuliar v Hradci zanechává i přes své mládí výraznou stopu.

Tomáš Dvořák brání hradeckého Olivera Okuliara.

6. Trenér zůstal svůj a dál zůstává

Chvíli se zdálo, že hlavní kouč Tomáš Martinec směřuje k podobnému scénáři jako před lety, kdy tým vedle poprvé. Tehdy také tým úspěšně provedl první sezonou, ale v následné jím ordinovaná taktika už tolik nefungovala a výsledkem byl jeho přesun za záda Vladimír Růžičky.

O loňské, historicky nejúspěšnější sezoně v historii hradeckého hokeje už byla řeč, podepsán pod ní je právě Martinec. V letošní musel řešit několik těžkých chvil, ale scénář s novým trenérem se nenaplnil. Ke cti vedení klubu a zároveň ke cti kouče samotného slouží to, že i v těžkých chvílích, kdy se týmu nedařilo, neustoupili od svého pohledu na hokej. Nejenže je trenér v hokejových kruzích nebývale ceněn, ale zároveň ukázal i svoji výsledkovou životaschopnost. Ne nadarmo se klub i kouč rychle domluvili na další, tentokrát dvouleté spolupráci. „Za pár minut bylo hotovo,“ poznamenal k prodloužení trenérova kontraktu Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu.

7. Nesporný přínos odcházejících

V českých sportovních luzích a hájích se rozchody podobným způsobem příliš nenosí, ale hradecký příklad ukazuje, že se dají zvládnout s noblesou a navíc mohou znamenat nesporný přínos. Už hluboko uprostřed sezony totiž klub i samotní hráči - Jakub Lev a Lukáš Cingel - oznámili, že z Hradce po jejím skončení odejdou. První přímo domů do Plzně, druhý blíž ke svému slovenskému domovu bez bližšího určení. Nejenže poté, co nedošlo k prodloužení smlouvy s Mountfieldem nebyli z mužstva odstaveni, ale naopak dostali příležitost potvrdit vůdčí roli v týmu. Oba v Hradci poctivě odehráli několik sezon, dosavadní, rozlučková je dokonce ukázková, což oceňují i fanoušci, kteří v takovýchto případech někdy nešetří nevděkem.

8. Poprvé v play off derby s Pardubicemi?

Přestože se bavíme o právě skončené základní části této sezony, výhled do blízké budoucnosti k tomu jistě patří. Zítra začínající předkolo a poté samotné čtvrtfinále pro Hradec i Pardubice mohou dopadnout všelijak. Letos je však zatím nejblíž k tomu, aby došlo ke vzájemné řeži mezi zmíněnými rivalskými kluby v play off, k níž za devět hradeckých sezon z různých důvodů nedošlo. Výchozí pozice je jasná, pokud totiž do čtvrtfinále postoupí všechna mužstva, která obsadila v základní části první čtyři příčky, bude se v semifinále hrát derby. Je to ohromné lákadlo i proto, že Mountfield v zápasech s jasným vítězem základní části ukázal svoji sílu. Naposledy v neděli, kdy se po vítězství nad ním pasoval na přímého účastníka čtvrtfinále.