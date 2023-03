Po derby do čtvrtfinále. V týmu je strašná síla, říká hradecký útočník Zachar

Stalo se to navíc v posledním kole po vítězství nad věčným rivalem ze sousedních Pardubic, kterého jako už jistého vítěze dlouhodobé části 3:1 porazil.

Hradečtí si tím sami potvrdili čtvrtou příčku, o kterou v posledním kole na dálku bojovali s Libercem. Poté, co Hradec v pátek prohrál 2:3 na ledě pražské Sparty, šly oba týmy do svých zápasů se stejným počtem bodů, pro Hradec mluvilo o gól lepší skóre ze vzájemných zápasů, proti Pardubicím mu tak stačilo získat stejný počet bodů, jako získá Liberec v duelu s Vítkovicemi.

Nakonec tyto počty nebyly potřeba, tříbodová výhra byla pojistkou bez ohledu na výsledek zápasu v Liberci. „Velká radost, jsme moc rádi, že jsme to zvládli a že jsme si to zajistili. V kabině obrovská radost!“ netajil hradecký útočník Marek Zachar, střelec druhé, tedy vítězné branky.

Pro Hradec je to pochopitelný úspěch i proto, že po loňské sezoně, v níž základní část vyhrál, procházel těžkým obdobím a v jednu dobu se nebezpečně přiblížil spodním příčkám tabulky. „Pak jsme ale udělali vítěznou šňůru, po Novém roce jsme se strašně zvedli a tohle jsme si zasloužili,“ sděloval nadšený Zachar.

Derby a význam zápasu pro domácí Mountfield konečně po čtyřech letech vyprodaly hradeckou halu. Hradečtí se za to odměnili výborným výkonem, kterým předčili poněkud mátožně působící vítěze základní části. „Všichni jsme hráli to, co jsme měli, uhrávali jsme souboje, dali jsme důležité góly a podržel nás brankář Machovský,“ shrnul Zachar důvody, které dovedly hradecké mužstvo k postupové výhře.

Ta týmu nyní dopřeje dvanáctidenní zápasovou pauzu před vstupem do čtvrtfinále. Pokud by dostihy o čtvrtou příčku dopadly lépe pro Liberec, vstoupil by Mountfield do play off už středečním prvním zápasem předkola. „Volný čas se hodí, vyléčíme zranění a nějaké modřiny, které se objevily, a připravíme se na to,“ plánuje Zachar.

Mountfield sice v právě skončené základní části neobhájil pozici jejího nejlepšího týmu, ale může se chlubit tím, že se přímo do čtvrtfinále probil poosmé za dobu svého nyní desetiletého působení v Hradci. Navíc tým podle Zachara cítí, že nechce zopakovat loňské zklamání, když jako vítěz dlouhodobé části vypadl hned ve čtvrtfinále: „V týmu je strašná síla, bude to hrát v play off obrovskou roli.“

A kdo bude soupeřem ve čtvrtfinále? Rozhodne o tom předkolo, na Mountfield čeká nejlépe umístěný tým po základní části, který z něj postoupí. Pokud to budou favorité, čekal by je Liberec.