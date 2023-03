Hradecký střelec Klíma po vyrovnání série: Bude to ještě dlouhá cesta

V neděli vstřelil Kevin Klíma ve třetí třetině vedoucí gól Hradce. Na výhru v prvním čtvrtfinále s Libercem ale nestačil. Včera si to ve druhém zápase zopakoval poté, co už předtím jednou skóroval. Tentokrát si Hradec výhru vzít už nenechal a do Liberce, kde se bude hrát ve čtvrtek a v pátek, tak oba týmy vyrazí za nerozhodného stavu 1:1. „Bude to ještě dlouhá cesta,“ předpokládá Klíma, se třemi brankami ve dvou zápasech zatím kanonýr série.