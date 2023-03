Moc se na tu sérii těším, říká před čtvrtfinále s Hradcem kouč Liberce

„Moc se na tu sérii těším. S Hradcem to je vždy hodně vyhecované. Plzeň nás v předkole dobře prověřila, hraje velmi podobný styl jako náš další soupeř,“ prohlásil liberecký trenér Patrik Augusta. S Hradcem Králové se Bílí Tygři v play off utkají už potřetí během šesti let. I v dosavadních dvou případech se tak stalo ve čtvrtfinále. Účty jsou vyrovnané – v ročníku 2017/18 slavili Východočeši po dramatu 4:3 na zápasy, v sezoně 2020/21 Liberečtí soupeře přehráli bez ztráty jediného duelu 4:0.

O vyrovnanosti týmů svědčí i fakt, že právě s Hradcem se Tygři v závěru základní části přetahovali o čtvrté místo a přímý postup do čtvrtfinále play off. Z toho se nakonec těsně radovali Východočeši, zatímco pátí Liberečtí museli postup vydřít v předkole s Plzní. Rozhodli až v nezapomenutelné páté bitvě, kdy doma rychle prohrávali 0:3, a nakonec po skvělém obratu slavili výhru 4:3 v prodloužení.

Zatímco Hradec hrál poslední zápas 5. března a ladil formu na čtvrtfinále, Tygři s Plzní rozhodli až v úterý večer. „Dobře potrénujeme a v neděli na ně vlítneme. Jsme teď rozjetí, musíme toho využít,“ velí útočník Adam Najman, jenž dal v posledním duelu předkola vítězný gól.

Do liberecké sestavy se může vrátit útočník Michael Frolík, který měl v minulém utkání stopku. Otazník je nad startem zraněného forvarda Martina Faška-Rudáše. „Uvidíme, jak se to vyvine. Martin už každopádně začal bruslit, takže je to na dobré cestě,“ řekl kouč Augusta.

Pikantní zápasy čekají obránce Richarda Nedomlela z Liberce a hradeckého Mislava Rosandiče. Oba začali sezonu v týmu čtvrtfinálového soupeře a v listopadu se v rámci klubové výměny prohodili.