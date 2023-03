Tygři proti Hradci. Parádní série, těším se na další utkání, zve Augusta

Po nervy drásající bitvě, v níž liberečtí hokejisté minulé úterý po výhře nad Plzní až v prodloužení rozhodujícího pátého zápasu oslavili postup z předkola, se atraktivní extraligové play off opět vrací pod Ještěd.

Bílí Tygři zahájili čtvrtfinálovou sérii na ledě Hradce Králové výhrou 4:2, poté triumfovali 3:2 domácí a po úvodním dvojzápase tak vyrážejí za postupem do elitní čtyřky oba celky ze stejné startovní čáry.

Vítěze shodně určily až závěrečné minuty. V prvním duelu Tygři šokovali soupeře třemi smrtícími údery a senzačně otočili skóre, ve druhém naopak vstřelil hradecký Klíma vítězný gól v čase 57:58. A podobně napínavé souboje se dají čekat i ve čtvrtek a v pátek na ledě liberecké Home Credit Areny.

„Myslím, že takových zápasů uvidíme víc. Je to parádní série a těším se na další utkání,“ potvrdil kouč Bílých Tygrů Patrik Augusta.

Liberečtí v důležité domácí fázi čtvrtfinále play off, které se hraje na čtyři výhry, hodně spoléhají na pomoc publika.

„Když jsme do Hradce jeli, tak bychom stav 1:1 asi brali. Mohlo to ale být i 2:0 pro nás, i ve druhém duelu jsme podali slušný výkon a chtěli jsme to dotáhnout aspoň do prodloužení. Teď se ale bude hrát v Liberci a já věřím, že nás fanoušci poženou,“ přeje si zkušený útočník Tygrů Michael Frolík. „Musíme na Hradec od začátku vlítnout, mít dobrý start, dostat hned lidi do varu a doufat, že budeme v prvním domácím zápase úspěšní.“

O zápasy panuje mezi libereckými fanoušky velký zájem, podle středečních informací z klubového webu byl páteční duel téměř vyprodán a na dnešek zbývalo v prodeji po uvolnění klubových blokací posledních pár stovek míst. Pátý duel série je pak na programu v neděli v Hradci.