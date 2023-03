Liberecký Flynn: Už se viděli, že to mají v kapse, ale my ukázali charakter

„Už se viděli, že to mají v kapse, ale my jsme ukázali charakter a také to, že na to máme,“ komentoval střelec vítězné branky konec zápasu, v němž Liberec během čtyř minut nastřílel tři góly a do zítřejšího druhého duelu půjde po výhře 4:2, s prvním bodem na kontě. „Sílu teď prokazujeme v každém zápase.“

Jak jste viděl gól, kterým jste váš tým poslal do vedení?

Víme, že hráči Hradce v oslabení lítají, takže jsme se je snažili přehrát. Byla to secvičená kombinace. Přišla mi krásná nahrávka a já jsem to trefil.

Necelé dvě minuty před koncem zápasu, těší vás, že jste v takové chvíli dostal šanci?

Kdo by nechtěl rozhodnout takový zápas. Když dostanu šanci, chci to tam prát. Jsem za to vděčný a ty emoce jsou úplně neskutečné. Ale popravdě je úplně jedno, kdo rozhodne.

Liberečtí hokejisté se radují z vítězné branky v úvodním čtvrtfinále. Obránce Uvis Janis Balinskis přijíždí gratulovat úspěšnému střelci Oscaru Flynnovi (19).

Jak moc vám pomohl kuriózní vlastní gól, kterým jste čtyři minuty před koncem vyrovnali?

Nakoplo nás to, Kubovi patří velký dík. Hraje perfektně a týmu pomáhá, snad v tom bude pokračovat.

Hradec směřoval k výhře, věřili jste, že můžete takhle skóre otočit a vyhrát?

Kdyby Hradec vedl třeba 4:1, už by to bylo asi těžší, ale věděli jsme, že to bylo o nějakém šťastném gólu. Špinavé góly sérii rozhodnou.

Co pondělní zápas, do kterého půjdete po tak hektickém vítězném konci toho dnešního?

Máme tady hodně zkušených kluků, kteří vědí, že zítra je nový den a na ten minulý se nikdo neptá. Proto do něj půjdeme zase pokorně a zkusíme ho znovu urvat.