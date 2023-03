Hradecký střelec Cingel o Liberci: Věděli jsme, do čeho jdeme

Přímý postup do čtvrtfinále, výhoda domácího prostředí a náročná pětizápasová série soupeře s Plzní v předkole, možné výhody Hradce, mu tak vynesly jednu výhru ze dvou příležitostí.

Hodně, nebo málo? „Těžko říct, bude to pořád stejné o maličkostech, o každém gólu, o špinavých gólech,“ říká hradecký útočník Lukáš Cingel, jenž v obou utkání otevřel skóre a společně s Kevinem Klímou je zatím jediným střelcem svého týmu v napínavé sérii.

Co zklamání z prvního zápasu, kde vám k výhře chybělo jen něco málo přes čtyři minuty?

Těžko se to hodnotí, mohlo to být 2:0 pro nás, ale také 2:0 pro ně. Musíme vidět, že Liberec je kvalitní mužstvo, věděli jsme, do čeho jdeme, a takhle to bude asi až do konce. Nečeká nás nic lehkého, bude to dlouhá série.

Druhý zápas se pro vás vyvíjel ještě příznivěji než první, vedli jste dokonce o dvě branky a měli šance náskok zvýšit, ale místo toho přišlo vyrovnání soupeře na 2:2...

Mohli jsme dát více branek a Liberci odskočit, což se nestalo, ale to už je za námi. Je super, že jsme šli za vítězstvím a zvládli jsme to. Teď si musíme odpočinout a co nejlépe se připravit na další zápas.

Velkou šanci jste měli při poměrně dlouhé přesilovce pět na tři. Proč to nevyšlo?

Protože jsme ji nevyužili, což se stane. Musíme se v tom zlepšit.

V obou zápasech jste vstřelil první gól, ten ve druhém dlouho zkoumali rozhodčí na videu, zda byl regulérní. Věřil jste, že bude platit?

Nemyslel jsem si, že ho neuznají. Žádné kopnutí tam nebylo, věřil jsem, že ho uznají.

Góly Hradce zatím střílíte jen vy a Kevin Klíma, co ostatní?

Je skvělé, že nám to teď padá, ale je jedno, kdo góly dává. Hrajeme týmově a příště to může být někdo jiný.

Obě vaše branky padly z předbrankového prostoru. Jsou to ty špinavé, o kterých se říká, že v play off rozhodují zápasy?

Před branku opravdu chodit musíme, proto se tam cpeme. Musíme v tom pokračovat, a když do předbrankového prostoru chodit budeme, tak se k nám bude odrážet více puků. Tyhle souboje tam jsou sice bolestivé, ale hodně důležité.

Druhý zápas rozhodl Kevin Klíma dvě minuty před koncem. Hodně velká euforie?

Potěší každý gól, ale po tomhle byla. Je super, že to dokázal trefit. Měli jsme kopec šancí a můžeme být rádi, že nám to tam spadlo hlavně nakonec.