ONLINE: Hradec bojuje v Liberci o mečbol, srovná Třinec sérii se Spartou?

Sparta si příjemnou pozici vypracovala urputným výkonem, kdy se ve třetí části stáhla a ubránila jednogólový náskok. Ten ještě v poslední sekundě zvýšil trefou do prázdné branky útočník David Tomášek.

„Moc děkuju klukům, že to zvládli, byl jsem strašně nervózní,“ ulevil si útočník Miroslav Forman, který v úvodu utkání tým na pět minut oslabil, putoval do šatny a kvůli seknutí do slabin obránce Mariana Adámka bude chybět i dnes. „Faul to byl, ale úmysl ne. Sám jsem byl překvapený, jak mi hokejka vyletěla nahoru. Mrzí mě to a stávat se to nesmí.“

Hosté přesto i v početní nevýhodě skóre otevřeli. „Nesršela z nás energie jako ve druhém zápase, kdy jsme si za výhrou šli. Sparta to asi chtěla víc, byli jsme takoví nijací,“ poznamenal Adámek. Podobně hovořil také kapitán Martin Růžička, který výkon mužstva hodnotil stejně jako po prvním duelu slovy „nebyli jsme to my“.

I v pátek se dá na ledě Ocelářů očekávat další tuhá bitva. A všichni aktéři doufají, že bez komplikací s hrací plochou, které v posledních dnech nejvyšší českou soutěž sužují. V Třinci se klasická osmnáctiminutová přestávka protáhla takřka na hodinu.

„Asi nebyl dostatek času na takzvané zatvrdnutí. S Třineckými jsme se už domluvili, že dnes tam žádný program mít nebudou, takže by snad mělo být vše v pořádku,“ doufá ředitel extraligy Martin Loukota.

„V Liberci jsme domluveni, že kluci, kteří o komerčních přestávkách hrabou na ledě sníh, vyjedou na ledovou plochu a zkontrolují, zda tam nejsou velké rýhy. Aby případně ledaři ještě před úpravou, před výjezdem rolby, zasáhli,“ avizuje Loukota směrem k druhému čtvrtfinálovému klání.

Bílí Tygři v něm opět potvrdili, jak dovedou v závěrech zabrat, tentokrát ale vyšli naprázdno. Starosti z vyrovnání Petra Jelínka v čase 58:49 zahnal 37 sekund po startu prodloužení forvard Mountfieldu Aleš Jergl v početní převaze.

Východočeši tak vytěžili důležitý bod na ledě soupeře hned napoprvé a stejně jako Pražané nejsou pod takovým tlakem.

„Přesilovky nás trápily a teď to tam v pravý čas padl,“ oddechl si hostující útočník Radovan Pavlík. „Bylo to hodně bojovné a náročné utkání, takhle se hraje play off.“

„Ukázali jsme opět charakter, takhle to ale pořád nejde, nemůžeme jen dotahovat, navíc to bere hodně síly,“ žehral liberecký forvard Oscar Flynn. „Musíme se připravit v hlavách, to je nejdůležitější.“