Díry v ledu už i v Třinci. Nejsem z polárního kruhu, abych věděl, nechápal Moták

Už ani třinecká Werk Aréna není dokonalá. Na ledě se ke všemu neobjevila jedna velká díra, rozhodčí zkoumali hned několik míst. U kruhu, na polovině hřiště i jinde v útočném pásmu.

„Ze střídačky díry vidět nebyly, ale hráči říkali, že byly docela velké. Problémy bývají na starších zimácích, aspoň co jsem četl. Nevyznám se v tom, ale tady je nový, krásný. Opravdu nemám ponětí, čím to je,“ komentoval situaci trenér Sparty Miloslav Hořava.

„Kdybych byl ledař, nebo odněkud zpoza polárního kruhu, tak bych možná věděl, ale takhle...,“ odvětil bezradně kouč domácích Zdeněk Moták.

Sudí nejprve nařídili desetiminutovou pauzu, ani během ní se ovšem rýhy nezacelily. Ledaři tak dál používali konve s vodou, sníh z rolby i hasicí přístroje.

Mezitím v televizním vysílání České televize běžely snímky z chodeb před sparťanskou šatnou, kde Adam Polášek až komicky šlapal na kole v bruslích. Přidali se k němu i další.

„Většina z nás seděla a čekala, co se bude dít. Kapitán chodil k ledu a zpátky a vždycky nám řekl, co a jak. A my seděli dál. A čekali. Všichni jsme měli brusle dole. Procházeli jsme se a snažili se udržovat v teple,“ nastínil výplň přestávky z druhé strany třinecký obránce Marián Adámek.

Po dalších patnácti minutách se už hráči mohli vrátit na střídačky, vynucená pauza obrátila ráz utkání.

Sparta ve dvou třetinách hrála lépe, častěji hrozila před brankářem Ondřejem Kacetlem a po zásluze vedla po čtyřiceti minutách 3:2.

V závěrečné části se zatáhla, usilovně bránila střední pásmo a snažila se Oceláře nepouštět k šancím. Ti však měli možností k vyrovnání hned několik, v tutovkách selhali například slovenští útočníci Tomáš Marcinko nebo Marko Daňo.

Tomáš Marcinko nevyužil obrovskou šanci ve třetí třetině ve třetím čtvrtfinále proti Spartě.

„Nám pauza pravděpodobně prospěla, protože jsme po ní hráli hokej, jaký chceme. Mohli jsme nejméně srovnat,“ věděl Moták.

To se Třinci ovšem nepovedlo, se Spartou nakonec prohrál 2:4 a v sérii opět ztrácí. Ze všech čtvrtfinálových dvojic se problémy s ledem (zatím) vyhýbají už jen té mezi Hradcem a Libercem.