Sparta ustála napínavý závěr. Hraje se na čtyři vítězné, připomíná třinecký Adámek

Adámek nejen že vyrovnal na 1:1, ale v deváté minutě se na něm vyfauloval Miroslav Forman, jehož sudí vyloučili na pět minut a do konce utkání za sekání.

K tomu se ve 35. minutě pustil do rvačky s Janem Buchtelem. Oba si odseděli pět minut za bitku. Ani tento moment však Oceláře k obratu nenakopl.

„Hraje se ale na čtyři vítězná utkání. Musíme se oklepat,“ má jasno.

Nejprve vás sekl Forman. Po tom jste se porvali s Buchtelem. Co jste sparťanům udělal?

Netuším. Asi to není nic osobního, to k tomu patří. Přijímat rány se musí. Jdeme dál.

Před tou rvačkou jste přišel o hokejku a trochu Buchteleho podržel u mantinelu. To byl důvod?

Asi jo. Nic velkého. Trošku jsme se pošťuchovali, chytili se. To k play off patří.

Jan Buchtele svedl pěstní souboj s Mariánem Adámkem.

Přesilovky má vaše mužstvo výborné. Co chybělo k tomu, abyste v té pětiminutové dali gól?

Musíme se na to podívat a další zápas přesilovky zlepšit, využít. Je to hlavní zbraň play off, ale Sparta dobře bránila.

V čem byla lepší?

Asi chtěla víc uspět, tak jako my ve druhém zápase. Dneska z nás nesršela taková energie. Musíme se vrátit k poctivé práci, ukázat jim, že jsme tady doma.

Dvakrát jste vyrovnali. Proč to potřetí už nešlo?

Ve třetí třetině to sparťané zavřeli. Měli jsme nějaké šance, bohužel jsme je neproměnili. Škoda.

Přestávka mezi druhou a třetí třetinou kvůli rýhám v ledu trvala zhruba hodinu. Co jste dělali?

Většina z nás seděla a čekala, co se bude dít. Kapitán chodil k ledu a zpátky a vždycky nám řekl, co a jak. A my seděli dál. A čekali. Všichni jsme měli brusle dole. Třicet minut se v nich jen tak sedět nedá. Ale procházeli jsme se a snažili se udržovat v teple.

Problémy s dírami v ledu už měla většina stadionů. Čím to je?

Letos je to nějaké zakleté. Nevím, čím to je. Kluci říkali, že tam ta rýha byla už ke konci druhé třetiny. Chtěli jsme hlavně co nejdříve hrát. Naštěstí se utkání dohrálo. Bohužel jsme nevyhráli.

Co musíte změnit, abyste v pátek sérii srovnali?

Musíme dát do hry hned od začátku více energie. Proměňovat šance a více si věřit s pukem na hokejkách. To nám trochu chybí hlavně v útočném pásmu.

Jak to, že vám energie scházela, když jste byli doma před vyprodaným hledištěm?

Nevím. V tom druhém zápase jsme si říkali, že za výhrou půjdeme a věřili jsme tomu. Dneska jsme byli takoví nijací... Umíme hrát lépe. Věřím, že zítra vyhrajeme.

Takže po výborném výkonu na ledě Sparty to je velké zklamání?

Hlavně ve druhé třetině jsme se skoro nedostali k nim do pásma. Nedali jsme si puk na hokejku a tím pádem jsme nechali hrát Spartu. A v tom jsou dobří. Musíme hrát více u nich a tlačit se do brány a střílet. Hrajeme po rozích, což není ono.