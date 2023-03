Sobotka po prohře s Třincem: Zbytečně jsme faulovali... Forman nám chybí

Rozhodčí ve čtvrtek za sekání vyloučili na pět minut a do konce utkání sparťana Miroslava Formana, o den později třineckého Tomáše Marcinka.

Zatímco Oceláři ve čtvrtek dlouhou přesilovku nevyužili, sparťané v ní vyrovnali na 1:1. Jenže o delší výhodu se připravili dvěma vyloučeními. „Bohužel, v tom asi byla nějaká míra přemotivovanosti, že jsme zbytečně faulovali,“ podotkl Sobotka.

Jak se vůbec vyrovnávali s absencí Formana, který za faul na Mariana Adámka dostal stop na jedno utkání?

„Jsou tam připraveni další hráči. Máme široký kádr. Porvali jsme se s tím, ale samozřejmě nám chybí,“ odpověděl zkušený pětatřicetiletý forvard.

Oba týmy předvádějí hodně urputný hokej se spoustou soubojů. Ve druhém duelu na třineckém ledě se hosté už nedostávali do tolika vyložených šancí jako v tom předešlém.

„Naše střely nebyly z pozic, z nichž můžeme dát gól, nebyla tam clona, jakou měl Třinec, který tak vstřelil dvě branky,“ upozornil hostující trenér Miloslav Hořava.

Třinečtí útočníci Petr Vrána (20) a Samuel Buček (17) v hromadném souboji o kotouč se sparťany Michalem Kempným (6) a Davidem Kašem (25)

„Moc čistých situací tam není,“ potvrdil Sobotka. „Je to play off hokej. S tím se každý musí vyrovnat a najít si cestu před bránou.“

Byť se hráči v utkání nepustili do žádné větší bitky, Sobotka si nemyslí, že by oproti čtvrtečnímu duelu ubylo šarvátek. „Pořád to je o soubojích. Každý dohráváme naplno,“ upozornil.