Teče trénuju, hlásil šťastný Voženílek. Ale nešlo o nic skvělého, dodal

„Nešlo o nic skvělého, ale byl z toho gól, který nám přinesl vítězství,“ zhodnotil svou teč Voženílek. „Stále však potřebujeme dvě výhry k postupu.“

Přesto, kotouč jste trefil hokejkou za vlastními zády...

Tak jsem to chtěl udělat. Šel jsem před bránu a jak jsem viděl puk, dal jsem tam hokejku, aby letěl pryč od gólmana. Trénuju to, ale ne pokaždé se to podaří.

V čem byl rozdíl oproti čtvrtečnímu zápasu, který jste ztratili 2:4?

Dali jsme první gól. Bohužel jsme na něj nenavázali. Sparta má kvalitní tým, dala nám gól v přesilovce, ale ve hře pět na pět bylo utkání poměrně vyrovnané. Rozhodla pak malinká štěstěna a náš tlak do branky.

Takže bylo důležité, že jste poprvé v sérii vedli?

Možná i kvůli tomu jsme vyhráli. V těch zápasech před tím to bylo poměrně složité, když jsme museli dotahovat.

V 16. minutě jste ale přišli o Marcinka, jehož sudí za sekání vyloučili na pět minut a do konce zápasu. Jak vám bylo?

Jsou to těžké momenty. Ten faul jsem viděl jen na kostce, nevím, jak to bylo. Chyběl nám, ale jsme rádi, že jsme ho nahradili a vyhráli.

Marcinko vám kvůli narození syna chyběl i ve druhém utkání v Praze. Trenér Zdeněk Moták s nadsázkou říkal, že když vám chybí, tak vyhráváte.

Tomáš je kvalitní hráč, s ním jsme rozhodně silnější.

Za Tomáše Marcinka jste minule v prvním útoku zaskakoval vy. A Libor Hudáček říkal, že prvního centra hrát umíte.

Dělal si ze mně srandu, ale s klukama (s Růžičkou a Daněm) jsem už nějaký zápas odehrál. Je mi jedno, jestli hraju nalevo, napravo nebo centra. Vždycky se snažím co nejvíc pomoct. Kam mě trenéři dají, tam se snažím svozu roli plnit.

Přesto, kde vám je nejlépe?

Na křídle je to takové jednodušší. Na centru máte víc defenzivní povinnosti, musíte být nahoře, dole.

Třinecký útočník Daniel Voženílek (vpravo) v souboji s obráncem Sparty Jakubem Krejčíkem

Je složité během utkání sestavu přeskupit?

Systém máme furt stejný, snažíme se dělat stejné věci. Ať hraje kdokoliv s kýmkoliv. Je to jedno.

Většinu zápasu jste byli pod tlakem. Čím to bylo?

Druhá třetina nebyla dobrá. Sparta je silný soupeř, že nás zavře se dá čekat. Něco jsme si k ní řekli, pak jsme se zlepšili.

Co jste si řekli?

Je to furt dokola, takové detaily, které musíme dělat správně. Ty rozhodují zápasy. Ve třetí třetině se nám už dařilo.

Všechny zápasy jsou pořádně urputné a rozhodl je jediný gól, když nepočítáme ty při hře bez brankáře. Je to hodně náročné na psychiku?

Ani ne. Víme, že máme skvělý tým. Sparta ho má kvalitní a rozhodují detaily, zarputilost a podobné věci. Psychiku si každý srovná sám.

Fanoušek v Třinci schytal ránu pukem do hlavy.

Krev tentokrát prolil i jeden váš fanoušek, když ho zasáhl puk do hlavy a musel na ošetření...

To bylo nepříjemné. Snad je v pořádku.