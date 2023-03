Je to válka na ledě, jdeme do ní zpátky s montérkami, burcuje třinecký Kaňák

Jaké je pro vás s menší postavou čelit vysokým protivníkům jakým je například Fin ve službách Sparty Vauhkonen?

No... o malinko jiná figura to je. Musím být chytřejší, zarputilejší a být všude před nimi o krok v hlavě i tělem. Stavět se před ně a věřit, že jim vezmu puk.

To se vám dařilo. U prvního gólu jste rychle prostřídal Smithe a hned ve 42. vteřina zápasu nahrál Marinčinovi na gól.

My chceme střídat rychle, protože i zápasy jdou rychle za sebou. Skočil jsem tam, Marci (Marcinko) mi to skvěle dal z rohu hřiště nahoru, přehrál jsem puk na Mariho (Marinčina) a ten skvěle vystřelil.

U druhého gólu, kdy vaši střelu tečoval Voženílek, se zdálo, že v euforii přeskočíte mantinel.

Měl jsem radost. Věděli jsme, že druhý gól je nesmírně důležitý, že když ho dáme, budeme blízko vítězství. Hlavně jsem se snažil dostat puk na bránu. Věděl jsem, že tam kluci budou. Vožuch to naštěstí tečoval, protože to letělo vedle, dva tři metry možná.

Jak moc vám chybějí góly od vyhlášených střelců Růžičky a Daňa?

My bojujeme a je jedno, kdo góly dá. A je jedno, jestli vyhrajeme 1:0, nebo 8:5. Teď jsme získali druhý bod, a to je důležité.

Všechny vaše zápasy rozhoduje jediná branka, když nepočítáme ty, co padly při hře bez brankáře...

... To je play off. Věděli jsme, že to tak bude vypadat. Do Prahy jedeme za stavu 2:2. Jdeme zpátky s montérkami do války.

Jak náročné jsou tak vyrovnané souboje psychicky?

Je to těžké, ale to je prostě play off. Zápasy jdou rychle za sebou, už se tam tvoří asi i dvojičky, jak na sebe chodí stejné lajny. Náročné to je, ale i fyzicky. Pro obě mužstva.

Třinečtí útočníci Petr Vrána (20) a Samuel Buček (17) v hromadném souboji o kotouč se sparťany Michalem Kempným (6) a Davidem Kašem (25)

Pokud mluvíte o dvojicích, které do sebe jdou, tak i vy už také máte mezi sparťany nějakého kamaráda pro případnou bitku?

V televizi to možná bude vypadat, že ten velký Fin (Vauhkonen) na mě trošku vyskočil před brankou. Ale to si mě asi nevšiml (usmívá se). Moc se do takových věcí nepouštím. Na nás je, abychom udrželi nervy na uzdě a zvládli to.

Co bude rozhodovat nedělní duel v Praze?

Očekávám stejný zápas jako nyní. Bude to zase o jednom gólu, o soubojích, o zblokované střele.