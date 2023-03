Třinec, nebo Kometa? Sparta soupeře neřeší. A v play off má jasný cíl

Čtvrtfinále se hraje podle modelu, kdy na sebe narazí nejlépe postavený tým ze základní části a ten, co se umístil nejhůře (1. vs. 8., 2. vs. 7., 3. vs. 6., 4. vs. 5.).

Složení dvojic určí zbývající dvě série předkola. V úterý večer si může zajistit postup Olomouc, která vede nad Karlovými Vary 2:1 na zápasy. Rozhodující páté utkání čeká Liberec a Plzeň.

Možnosti složení čtvrtfinále extraligového play off Postup Liberce a Olomouce: Pardubice - Olomouc, Vítkovice - Kometa Brno, Sparta - Třinec, Hradec Králové - Liberec Postup Liberce a Karlových Varů: Pardubice - Karlovy Vary, Vítkovice - Kometa Brno, Sparta - Třinec, Hradec Králové - Liberec Postup Plzně a Olomouce: Pardubice - Plzeň, Vítkovice - Olomouc, Sparta - Kometa Brno, Hradec Králové - Třinec Postup Plzně a Karlových Varů: Pardubice - Plzeň, Vítkovice - Karlovy Vary, Sparta - Kometa Brno, Hradec Králové - Třinec

A právě jejich souboj je pro Spartu velice zajímavý. Pokud uspějí Bílí Tygři, svěřenci Miloslava Hořavy se střetnou s Třincem. Na Kometu narazí v případě, že mezi nejlepší osmičku proklouzne Plzeň.

„Brno se furt prohlašuje za outsidera. Hrají nepříjemný a účinný hokej, teď v play off mi to trochu připomíná Kariho styl,“ přirovnal David Tomášek potenciálního protivníka k národnímu týmu pod finským koučem.

Kometa se po nevyrovnaných výkonech v základní části zvedla a v předkole přetlačila Mladou Boleslav. Zářila především v přesilovkách, dobrou formu potvrdil brankář Dominik Furch (úspěšnost zákroků 95,77 %).

Solidní vstup do vyřazovací fáze mají za sebou také Oceláři, kteří neztratili s Litvínovem ani zápas. „Hrají play off hokej, jsou nepříjemní a mají velké zkušenosti. Jádro týmu mají skoro stejné,“ líčil Tomášek.

Ať už Pražané narazí na kohokoliv ze zmíněné dvojice, dá se očekávat atraktivní, vypjaté a napříč hokejovou veřejností sledované klání, které přitáhne fanoušky na tribuny.

„Doufám, že budou plné stadiony. Jsou to naši tradiční rivalové. Jak tady u nás, tak v Brně i v Třinci je vždycky parádní atmosféra. Těšíme se na to,“ uvedl Forman.

Preference na Spartě nemají. Uvědomují si, že pokud chtějí uspět a ukončit dlouhé, už šestnáctileté čekání na titul, musí si v play off poradit s každým.

David Tomášek překonává Dominika Furcha.

„Každý musí přijmout svou roli. Potřebujete vyrovnanost, tvrdou práci ode všech, formu brankáře a fungující speciální týmy. Všechno se musí sejít,“ řekl asistent trenéra Hans Wallson.

Hráči se podle něj návratu do zápasového tempa nemohou dočkat: „Pracovní morálka i nasazení jsou opravdu na vysoké úrovni. Máme čtyři silné lajny, dva velmi dobré brankáře. A naší největší zbraní je mentalita.“

Čtvrtfinále startuje v pátek 17. března, kdy do akce vyráží Pardubice a Vítkovice, dva nejlepší týmy základní části.

Úřadující finalisté naskočí do play off v neděli 19. března ve 14 hodin, druhé utkání před domácím publikem odehrají o den později od 19 hodin.

„Je tu cítit výborná energie. Cíl je jasný, ale mluvit o něm nebudu. Nikdo do toho nejde s tím, že postoupí do semifinále a má hotovo. Všichni víme, co chceme. Motivace vyhrát je obrovská,“ prohlásil odhodlaně Forman.