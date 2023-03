Těžké oslabení, cenný lup. Sparťan Tomášek žehral: Klasický hokej od Olomouce

„Kdybych tak věděl, čím to je,“ zamyslel se zápasový hrdina brankář Jan Lukáš. „Nemáte co ztratit a oni nás možná trochu podcenili. Asi se dokážeme proti takovým soupeřům koncentrovat a víc se udržet.“

Suverénně nejtrestanější tým soutěže se prezentoval jednoduchým organizovaným výkonem, vždyť mu scházelo jedenáct hráčů základní sestavy a v útoku zaskakoval obránce Adam Rutar. Lukáš pak celek podržel čtyřiatřiceti zákroky i vychytanými nájezdy.

„Strašně mi pomohlo, jak jsme hráli a co jsme dělali v obranném pásmu. Přiklonilo se k nám i štěstí,“ uvědomoval si devětadvacetiletý usměvavý gólman. „Je jedno, kdo z toho vypadne, nebo nevypadne. Tímhle stylem se chceme prezentovat, protože za jakékoli situace a sestavy prostě přináší ovoce.“

Hanákům, kteří zapsali teprve šestou výhru z posledních devatenácti zápasů, přinesl drahocenné dva body. Před závěrečnými dvěma duely se přiblížili výhodě jednoho domácího utkání v předkole play off navíc. A kdo ví, třeba se na vyřazovací boje i dobře naladili.

Jan Lukáš slaví vychytané nájezdy proti Spartě.

To Pražanům se zkomplikovala cesta za druhým místem, když několik týdnů naháněli Vítkovice. V posledních kolech musí doufat ve ztrátu Ostravanů.

„Vyhráváme x zápasů, pak potřebujeme tři body, jenže ono to nevyjde,“ smutnil útočník David Tomášek a odmítal podcenění soupeře.

„Vždycky půjde o tým co bude kousat, ať tam bude kdokoliv. Zvlášť když je podpoří gólman, kterého musím vyzdvihnout, zachytal pěkně... My navíc měli určitě velkou motivaci. Když už se člověk dostane z třináctého místa, chce být co nejvýš. Ale třeba tam byla nějaká křeč, i to je možné.“

Sparta příchodem Miloslava Hořavy ve druhé polovině listopadu zahájila vzlet tabulkou, v první třetině proti Olomouci však dominantně rozhodně nepůsobila.

„Chybělo nasazení, nebylo to tak, jak by mělo,“ hlesl krátce Hořava.

„Jim to víc jezdilo a prvních deset minut byli lepší,“ souhlasil Tomášek. „První třetina nás mrzí, za další dvě si aspoň můžeme říct, že jsme do toho dali všechno... Chyběl kousek.“

Blažený Tomajko si pochvaloval, jak jeho tým „zápasem žil“. Zatímco domácí sváděli tuhý boj s olomouckou defenzivou a částečně taky sami se sebou.

Jan Tomajko na střídačce Olomouce.

„V první části jsme prostě neměli šťávu, možná nám nějakou energii v neděli odčerpal Třinec, teď i něco létá kabinou... Šancí jsme měli hodně, ale spíš to byla taková bitva v brankovišti. Člověk tlačí a tlačí, ale nebylo nám přáno,“ zoufal si Tomášek.

Po zářijovém výprasku 0:4 a domácí prohře 2:5 z konce října museli sparťané proti Moravanům zakusit třetí porážku v sezoně.

„První dva zápasy bych moc nekomentoval, tam byl náš skvělý podzim,“ poznamenal sarkasticky sedmadvacetiletý forvard. „Teď jsme měli asi o polovinu střel víc, ale tak to prostě je.“

Poslední větu použil během povídání s novináři víckrát. Bylo vidět, že ani jemu přístup kohoutů neseděl a ač si přímo nestěžoval, vyzařovala z něj nespokojenost, jako by si chtěl povzdechnout.

„Byl to klasický urputný hokej od Olomouce. Oni nemají co ztratit. Skóre je 1:1 a já vidím, jak zastavují a nechodí napadat, ale odstupují si do středního pásma. To se moc nevidí, hráli o každý bod a o to těžší to bylo.“

Jakub Kovář propustil za svá záda pokus Dalibora Řezníčka.

V soupeři vidí nepříjemného protivníka pro každý tým, ať už v předkole, nebo potažmo ve čtvrtfinále play off. Třebaže v předešlých třech kláních se Mora prosadila pouze jedinkrát.

„Ale ani v play off moc branek padat nebude, hraje se především z obrany. Počítají se body a pro nás je tohle dobrý zápas i s jedním gólem,“ znovu se pousmál Tomajko.