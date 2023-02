Hokejová Olomouc před play off nesčítá body, ale padlé: -9

Jistě, marodku mají na konci sezony všechny týmy, leč ta olomoucká se vymyká normálu a trvá celý ročník. Místo toho, aby se menšila, ještě bobtná. V sestavě kohoutů nově chyběli klíčoví útočníci Jan Káňa s Pavlem Musilem. Na listině zraněných doplnili Ondruška, Škůrka, Nahodila, Anděla, Kucseru, Orsavu a Kunce. Z juniorky tak vypomohli Jan Kučera s Michalem Tomečkem.

„Před zápasem nám vypadli ještě další dva hráči, tak jsme zase lepili sestavu, ale neodvedli jsme špatný výkon,“ hledal pozitiva olomoucký trenér a jednatel klubu Jan Tomajko. „Šance jsme si vytvořili, odehráli jsme lepší zápas než v pátek. Bojovali jsme až do konce, musíme v tomto duchu pokračovat.“

Pravda, proti Hradci tam nebylo ani maximální nasazení. „Těch nevydařených zápasů je poslední dobou moc a kupí se to. Těžko se mi to hodnotí. Proti Hradci tam nebylo nic, čeho bychom se chytli a co by nás zvedlo,“ ohlížel se lídr Jan Knotek. „Abychom to zlomili, musíme předvést něco jiného. Musíme zatnout zuby a bojovat dál,“ velí.

Přitom Olomouc i bez hvězdného Davida Krejčího, který se vrátil do NHL, rozjela sezonu senzačně. Ještě po její polovině byla třetí. Pamatujete? Jenže i kvůli lidským ztrátám začala ztrácet dech.

„Každý hráč je znát. Ono to tak je celou sezonu, že někdo schází, tudíž nebylo ani utkání, ve kterém bychom hráli v plné sestavě,“ posteskl si centr Knotek. „Než se někdo dostane zpátky na led a do formy, zabere to hodně času. Velmi si cením toho, že můžeme těžit z povedenější pasáže základní části a nemusíme mít záchranářské starosti. To bychom se báli mnohem více.“

Tak vážné to s Olomoucí není. Ale najde ještě sílu na play off tažení?

V úterý odehraje dohrávku na Spartě s hlavním přáním: více než zastavit tabulkový propad zastavit příval zranění.

Těch útrap je na jeden mančaft se skromným rozpočtem až příliš.