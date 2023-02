Olomoučtí hokejoví dřevorubci v přesilovce? Lepší než s Krejčím

Konrád kývl: „Hráli jsme skvěle přesilovky. Takovou procentuální úspěšnost jsme nikdy neměli.“

V minulé sezoně vystoupala na 21,79 procent. Leč ani ze zlepšené početní výhody a geniálního myšlení hokejisty světové úrovně nevytřískali kohouti víc než předkolo play off, kde vypadli s Vítkovicemi.

5. nejlepší přesilovka v extralize. Olomouc má úspěšnost 22,31 procenta (loni 21,79)

Po návratu produktivního lídra Krejčího do Bostonu logicky nejen u fanoušků Mory zavládla obava, jak se to na hře bojovného mančaftu projeví. A největší kráter měl zůstat právě v přesilovce, neboť v nich Krejčí téměř neslezl z ledu a rozdával fantastické pasy. Obavy se však ukázaly jako zbytečné. Olomouc je po 44 kolech sedmá a procentuální úspěšnost přesilových her dokonce ještě zvedla na 22,31, když využila 29 ze 130 přesilovek.

Lepší jsou v početní výhodě jen čtyři týmy – Brno, Třinec, Sparta a Vítkovice. Suverénní lídr extraligy, nabušené Pardubice s Čerešňákem a spol., jsou za Morou. „Můžeme být rádi, že i když odešel David Krejčí, přesilovky klapou,“ kvituje reprezentační útočník Jan Bambula.

Předtím, než odjel na Švédské hry, rozhodl domácí mač s Českými Budějovicemi. Obrat na 3:2 završil v 55. minutě jak jinak než v přesilovce. Po brilantní souhře, jež by nejspíš žádný dřevorubec nesvedl. Kumpán Karel Plášek jej bleskovou přihrávkou přes celé pásmo našel u zadní tyče, Bambula se trhl od hlídače Percyho a stačilo mu nastavit jen čepel hole, kterou nasměroval kotouč do odkryté části kasy.

Závan Krejčího geniality. Ostatně Hanáci se shodují, že část z jeho DNA v týmu zanechal, neboť každý hltal, co dělal na tréninku, v zápase i v kabině. A teď hltají sestřihy, jak totéž provádí v NHL, nejlepší hokejové soutěži planety. Funguje to.

Mora se na přesilovky zaměřila. „Trénujeme je před každým zápasem, někdy i dvakrát, abychom se zlepšili. Připravujeme se na každé mužstvo zvlášť,“ líčí dvaadvacetiletý křídelník Bambula. „Díky přesilovce jsme Budějovice porazili.“

14. místo patří Olomouci v oslabení, v procentuální úspěšnosti je nejhorší v soutěži

Zkušený forvard kohoutů Lukáš Klimek speciální přesilovkové formace chválí na klubovém webu: „Kluci přesilovky často trénují a vždy si k tomu něco řeknou. Momentálně jim to tam padá, tak ať to vydrží. Přesilovky jsou klíčové situace, takže jsme za to rádi.“

Udržet osmičku. A co čtyřka?

Jistě, Olomouc se s odchodem elitního centra proměnila. Žabiček ubylo, přibyl Žabka, asistent trenéra.

I když se Hanáci na přelomu roku propadli ze třetího místa a před reprezentační pauzou utnuli sérii tří porážek, pořád patří k největším pozitivům extraligy. Stále mohou pomýšlet na elitní čtyřku, tedy přímou účast ve čtvrtfinále.

„Na Třinec ztrácíme šest bodů, což jsou dva zápasy a zbývá jich devět,“ počítá Bambula. „Pořád je otevřená varianta, že začneme předkolo doma i venku, ale můžeme hrát i tu čtyřku. Zápas s Českými Budějovicemi byl strašně důležitý.“

I pro klid. Předposlední Jihočechy odstřihli už na šestnáct bodů.

V Olomouci se tak mohou koukat nahoru. „Po posledních výsledcích jsme chtěli co nejlépe vstoupit do zápasu, ale vůbec se nám to nepodařilo, první třetina nám nevyšla. Těžko říct, jestli jsme byli přemotivovaní, udělali jsme pár chyb a Budějovice je využily z přečíslení,“ hodnotil Boris Žabka.

7. příčka náleží kohoutům po 44 kolech, získali 67 bodů, skóre 110:113

„Nastartoval nás první gól. I když už nebyl v přesilovce, byl po tlaku z ní. Publikum nás hnalo a kluci udělali maximum, aby stav otočili. Moc si toho vážíme. Velká pochvala do kabiny. Po nevydařené sérii zase zabrala v těžké chvíli. Celý tým věděl, co je potřeba. V kabině je velká síla, tu chceme v závěru sezony využít.“ Pokud uhájí Mora postavení do osmého místa, začala by předkolo doma. „A to je nesporně výhoda, za kterou si půjdeme,“ velí Klimek.

Žabka doplní: „S velkou pokorou půjdeme po přestávce do dalších kol. Tvrdou prací budeme chtít pokračovat v těchto výkonech.“

Pokora je namístě i proto, že na rozdíl od fungující hry v přesile Olomouci stejně jako v minulém ročníku haprují oslabení. Letos je mají vůbec nejhorší v celé soutěži.

Vypadá to, že dřevorubci z plechového zimáku prochází vskutku zevrubnou proměnou.