Gól v poslední vteřině. Hokejisté Olomouce tráví nejkrutější možnou prohru

„Taková koncovka zápasu by se nám vůbec neměla stávat, ztratili jsme body,“ vydechl olomoucký trenér Jan Tomajko.

Už to přitom vypadalo, že poslední ránu v základní hrací době mohou hosté sotva stihnout. Avšak Kohout se krásně položil do žabičky Jiskry a propálil brankáře Konráda.

„Popravdě jsem ani nevěděl, jaký je čas. Je to fantastické, vyšlo to náramně. Tři body z Olomouce jsou pro nás velice důležité. Lépe to vyjít nemohlo,“ radoval se Kohout na klubovém webu. „Kluci říkali, že řvali tři, dva, jedna ze střídačky.“

Že to stihl v poslední možné vteřině, si ještě sudí ověřovali u časoměřičů a videa. „Modlili jsme se, aby to časově vyšlo. Toto zažívám prvně a je to fantazie,“ jásal. „Dostal jsem to naservírované na talíři, takže jsem zavřel oči, plácl do puku a zaplaťpánbůh to tam spadlo.“ Už se ani buly nevhazovalo.

Olomouc – Karlovy Vary 3:4.

Mora vedla od 22. minuty po trefě dorážejícího Pláška, avšak hosté zásahy Kohouta a Beránka stav otočili. Obrat ovšem zvládli také Hanáci díky brankám Alexe Rašnera, který v přesilovce tvrdou ranou překonal Lukeše, a Jana Káni, jenž vymetl zápěstím šibenici na začátku třetí třetiny. To si nikdo ze čtyř tisícovek diváků nedokázal představit, jak mučící bude poslední vteřina třetí třetiny. Tím spíš, že v závěru hrály oba týmy spíše opatrně na údržbu výsledku, který zajišťoval každému jistotu bodu a prodloužení.

Ale Kohout to stihl. A Západočeši na ledě šesté Mory udělali další krok k postupu do předkola play off; z posledních pěti kol slavili čtyřikrát. „Bylo to hodně těžké, Olomouc hraje doma fantasticky. Ve třetí třetině jsme byli de facto pořád pod tlakem, a stejně jsme to ještě otočili,“ žasl autor poslední rány.