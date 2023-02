Akce jako z All Star Game. Kusko zase vyhlíží olomouckou pohodu

Třebaže by si rozhodně za zásadní pas zasloužil asistenci i Lukáš, jelikož si kumpáni přihráli ještě mezi sebou, do statistik se mu nepočítá. Ale to byla jen nepatrná čmouha na hanácké kráse. „Ukázal krásný přehled. Viděl nás, že jsme tam zůstali a oni šli střídat. A ještě jsme to dokázali sehrát do prázdné brány,“ lebedil si Kusko.

Rodák z Vranov nad Topľou na Slovensku se trefil v pohledném klání dvakrát. A byť Olomouc na Kladně vedla po jeho zásazích 3:1, v poslední třetiny prohrávala 3:4 a nakonec ještě byla tuze ráda za obrat 5:4 v prodloužení a dva body.

Rytíře tím usadila zpátky na poslední místo extraligy a sama si čtyři kola před koncem základní části upevnila sedmou pozici. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas. Kladno hraje o všechno a my hrajeme o to, abychom se dostali do pohody, ve které jsme byli v říjnu a v listopadu,“ pravil Kusko. „Když jsme vedli 3:1, tak bychom brali tři body, na druhou stranu jsme deset minut před konce o gól tekli, takže nakonec jsme za dva body rádi.“

Olomoucká radost v utkání s Kladnem.

Sedmadvacetiletý útočník nastřílel v sezoně šest branek, třikrát se prosadil proti Kladnu. „Snad nesestoupí,“ pousmál se. „Kolikrát se nám hraje hůře proti týmům, které mají horší postavení v tabulce. Extraliga je vyrovnaná a není lehkých soupeřů. Určitě se mi proti Rytířům nehraje lépe. Doma jsme je dvakrát porazili, ale na Kladně jsme minule dostali 2:5. Není to jednoduchý soupeř.“ I díky Kuskovi si kohouti po čase vylepšily úspěšnost přesilových her na více jak dvacet procent. V uplynulých kolech se jim však příliš nedařily. „Posledních pět zápasů nám tolik nešly, ale se dvěma góly je spokojenost. Doufám, že na to v příštích zápasech navážeme a hlavně v play off,“ plánuje Kusko.

Hanáci ukázali značnou vůli.

Museli se vypořádat s mnoha útrapami. Především s tím, jak jim kvůli zraněním řídla střídačka. Postupně zamířili do kabiny obránci Mareš, Škůrek, kapitán Ondrušek a také forvardi Nahodil a Anděl.

Navíc museli kousat trefu hvězdného Rytíře Jaromíra Jágra, který mazaně nastavil brusli tak, aby nasměřoval puk v brankovišti do sítě.

Ani další verdikty sudích nešly zrovna s nimi. Třeba když kladenský útočník Bláha zjevným odrazem nafilmoval pád, ale na dvě minuty šel pykat zadák Rutar.

Olomoucký bek Švrček dal pak Bláhovi výchovný políček a v roli šerifa byl ještě jednou. Kladenský Cibulskis seknul úplně zbytečně Lukáše po zákroku do betonu, ale vyloučený za to nebyl. Na trestnou pak zamířili až následný taneček se Švrčkem, oba po dvou minutách.

Jaromír Jágr slaví se spoluhráči gól do sítě Olomouce

Olomouc však všechny nástrahy ustála v hlavě a odměnou jí byl obrat. „Říká se, že vedení o dva góly je nejhorší stav v hokeji, ale oni neměli, co ztratit. Šli do útoku, dostali pár přesilovek, využili to. My jsme navíc dohrávali asi na patnáct lidí, protože někteří kluci odpadli. Fyzicky to bylo náročné, ale zaplaťpánbůh jsme to zvládli otočit,“ ulevil si Kusko. V pátek (18.00) bude Mora hájit postavení do osmého místa, které zaručuje domácí začátek předkola play off, proti Hradci Králové.

„Myslím si, že u nás jde spíše o to, abychom se dostali do pohody, ve které jsme byli v listopadu. Abychom si věřili a také, aby se kluci, kteří jsou na marodce, dali do kupy a mohli jsme hrát v plné sestavě,“ přeje si Kusko.