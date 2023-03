Obrat po provokaci. Snad Hrabíkovi chutnala klobása na tribuně, rýpl si Najman

„Naštěstí z toho vyšla gólová střela,“ ulevil si vzápětí před novináři. „Hrát prodloužení na zlatý gól v rozhodujícím zápase je svátek... Byly to obrovské emoce, jeden z nejdůležitějších gólů mojí kariéry.“

Liberecký útočník Adam Najman střílí plzeňskému brankáři Dominiku Pavlátovi rozhodující gól v prodloužení.

Přitom výkon Bílých Tygrů v úvodní desetiminutovce měl k euforickým momentům tak daleko, jak jen to nejvíc šlo. Možná spíš probouzel vzpomínky na druhé klání, v němž od Plzně schytali výprask 0:6.

Samuel Bitten totiž v 9. minutě zvyšoval na 3:0 pro hosty. Zpražené tribuny v hale na severu Čech chvíli nevydaly ani hlásek.

„Třikrát jsme zlomili hůl a dostali smolné góly. Pořád ale před námi bylo padesát minut hry, takže jsme si vzali oddechový čas a řekli si, že je to minulost, se kterou nic neuděláme. Věřili jsme si,“ přiblížil dvaadvacetiletý forvard.

Těžké chvíle prožíval hlavně gólman Petr Kváča, který při smolných inkasovaných brankách působil nejistě.

Liberecký brankář Petr Kváča lovil v pátém utkání předkola s Plzní ze sítě za necelých devět minut hned tři kotouče.

„Kouká na vás plná hala, snažíte se předvést co nejlepší výkon, a pak dostanete takové hloupé góly... Nejraději bych utekl,“ pomyslel si pravidelný reprezentant. „Ale to bych si do branky příště stoupnout nemohl.“

Tým ho podržel, nejenže mu slova podpory dodali náhradní gólman Jakub Neužil s trenérem brankářů Martinem Láskou, Kváča si vzpomněl i na esemesky od svého otce – s ikonickým heslem kouče olympijských vítězů z Nagana Ivana Hlinky: „Hlavně se z toho nepo...“

„Píše mi je před každým zápasem. Kluci mi pak řekli, že se můžu na všechno vykašlat a prostě jen chytat. Moc mi to pomohlo a nad ničím jsem už pak nepřemýšlel.“

„Právě jeho zákrok při soupeřově přečíslení dvou na jednoho nás pak nastartoval,“ připomněl Najman chvilku, kdy Kváča za stavu 0:3 vychytal v obrovské příležitosti plzeňského kapitána Jana Schleisse. „Od té doby jsme zase začali hrát a cpali puky na bránu.“

Ještě do úvodní přestávky se dvakrát prosadil Adam Dlouhý a branku na 3:3 ve druhém dějství obstaral Jakub Rychlovský.

Vítězný gól v prodloužení jen podtrhl, jak vyrovnané střetnutí pátého mužstva základní části s dvanáctým bylo.

Oproti původním předpokladů naprosto nečekaně.

„Nedarovali jsme si ani metr ledu,“ podotkl Najman.

Vyhecovaná série se neobešla bez disciplinárních trestů. Michael Frolík se v prodloužení čtvrtého zápasu dopustil faulu, který soupeř využil. Disciplinární komise navíc klíčového hráče Liberce suspendovala pro úterní duel.

Na druhé straně vyfasoval ve třetím utkání dvouzápasový trest forvard Kryštof Hrabík, jenž pak rozhodnutí komentoval na Twitteru: „Jsem rád, že rodinka Najman-Augusta-Ujčík drží stále při sobě.“

Krystof Hrabik @hrabasek Na ledě při 3. zápase play-off byl tento zákrok posouzen jako čistý, nemyslím si, že by si toho nikdo nevšiml… Dodatečně to bylo posouzeno jako stopka na 2 zápasy + pokuta.

Jsem rád, že “rodinka” Najman-Augusta-Ujčík drží stále při sobě. https://t.co/zLUUAIlgFH oblíbit odpovědět

Odkazoval se na fakt, že Najman je synovcem trenéra Severočechů Patrika Augusty, jehož zase spojil dohromady s bývalým kolegou z Mladé Boleslavi a nyní šéfem disciplinárky Viktorem Ujčíkem.

Najman po velkém obratu na provokaci reagoval: „Zaregistroval jsem to a mohl jsem se tomu pouze zasmát. Nebral jsem to jako žádnou pomstu. Všichni jsme chtěli vyhrát, je to týmový sport. Jestli měl potřebu si takto ulevit, tak je to jeho věc. Doufám, že mu chutnala klobása na tribuně.“