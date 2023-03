Nadávající fanoušek rozhodil Flynna. A hráč Liberce se neudržel: Plzeň zkur...

Ryšavý forvard se v utkání blýskl krásnou gólovou akcí, kdy si prohodil dva obránce a prostřelil jinak perfektního brankáře Dominika Pavláta střelou po ledě mezi betony.

Nikdo další ze spoluhráčů se ale neprosadil, přestože příležitostí si Bílí Tygři vypracovali zejména v závěru řádné hrací doby dost.

„Tahle porážka (1:2 v prodloužení) mě štve,“ přiznával Flynn novinářům. „Měli jsme ve třetí třetině hodně šancí, snad třikrát dva na jednoho – to musíme dávat. Teď nás to mrzí. Bude to ještě boj.“

Po utkání však jen těžce krotil emoce, nedostávalo se mu slov, některé momenty nechtěl komentovat. A v tu chvíli se ještě z tribuny ozýval hlas naštvaného příznivce Indiánů.

„Co je, vole? Máte sto kilo, jste chlapi jako kráva, ale furt padáte. Jenom simulujete, kur...!“ zachytily mikrofony České televize při rozhovoru s Flynnem křičícího muže.

Fanoušci hokejové Plzně se radují z vyrovnání série předkola play off po vítězné brance v prodloužení.

„Ještě něco?“ ptal se podrážděně útočník Bílých Tygrů, který v tu chvíli věnoval větší pozornost divákovi na tribuně než televiznímu reportérovi.

„Ty konkrétně taky padáš, seš čur...!“ přisadil si fanoušek Škody a Flynn vzápětí kontroval stejnou nadávkou.

„Jak můžeš být vůbec v reprezentaci, ty vole?“ zaznělo ještě na adresu střelce, který v národním týmu nastoupil do čtyř utkání a po klubové sezoně by mohl obdržet další pozvánku.

Liberecký útočník Oscar Flynn u kotouče

V tu chvíli už se liberecký forvard neudržel a ulevil si: „Mr... tady tu Plzeň zkur...!“

„Vždycky když potkáte nějakého fanouška, který se chová jako idiot, má v ruce pivo a nerespektuje hráče ani nikoho jiného, je to frustrující,“ mrzelo ho posléze moment, který podle něj kazí atmosféru play off.

„Co na to říct?“ tázal se řečnicky. „Věděli jsme, že jedeme k těmhle lidem. Bez urážky, jsou tu jinak skvělí fanoušci. Ale u některých to vypadá takhle... Teď to budeme chtít urvat doma. Věřím, že máme na to vyhrát a že boží mlýny melou.“

Vítěze série určí úterní zápas, který v Liberci startuje v 18 hodin.