Kváča si prožil horor, nakonec slavil postup. Nepopsatelný pocit, říká

„Klobouk dolů před celým týmem. Takhle otáčet zápasy umí jen velký a silný tým,“ řekl Kváča.

Co se vám honilo hlavou, když jste rychle prohrávali 0:3?

Jak se tohle může vůbec stát? Byly to smolné chvilky. Pátý rozhodující zápas, a my v úvodu třikrát zlomíme hokejku, i já jako gólman při rozehrávce zlomím hokejku, prostě šílené. Když jsme si vzali time-out, nikdo by určitě neřekl, že nakonec srovnáme a vyhrajeme v prodloužení. Jsem obrovsky vděčný, že se nám to po téhle sérii povedlo, protože Plzeň byla dobře nachystaná a vletěla na nás.

Jak jste se z hrozivého úvodu oklepal?

Když na vás kouká šest tisíc lidí, chcete podat co nejlepší výkon, a dostanete takové hloupé góly, tak by člověk nejradši utekl z ledu. Jenže to bych se pak už příště nemohl postavit do branky. Hodně mi pomohl Kuba Neužil a trenér brankářů Martin Láska.

V čem?

Řekli mi: „Dostal jsi tři góly, teď už se můžeš na všechno vykašlat a jen chytat.“ A já už jsem pak nad ničím nepřemýšlel a bral to jako trénink. Říkal jsem si, že chci každým zákrokem pomoct týmu. Vždycky chcete dostávat co nejmíň gólů, ale někdy předvedete jeden zákrok za celý zápas a může to otočit celou hru, což se mi snad tentokrát povedlo.

Kdy jste uvěřil, že pátý zápas nakonec vyhrajete?

Abych řekl pravdu, nad ničím jsem neuvažoval. Udělal jsem červenou čáru a zajímaly mě jen střely, které na mě jdou. V hlavě jsem měl zatmění, jen jsem si říkal, že musím dělat to, co na tréninku. A taky mi pomohla textovka od táty, který mi před zápasem napsal tu známou větu: Hlavně se z toho nepo... Toho jsem se držel.

A co jste cítil v 62. minutě, když Adam Najman rozhodl o vašem postupu do čtvrtfinále?

Obrovskou úlevu. Kdyby mi v sedmé minutě někdo řekl, že ten zápas můžeme ještě otočit, řekl bych mu, že je blázen. Zaplavila mě euforie, byl to nepopsatelný pocit. Ale brzy nám začne další série.

Liberecký útočník Adam Najman střílí plzeňskému brankáři Dominiku Pavlátovi rozhodující gól v prodloužení.

Ano, ve čtvrtfinále vás čeká Hradec. Co tomu říkáte?

Abych řekl pravdu, připadá mi, že s ním hrajeme pořád. V play off ho máme každou sezonu. Ale pokud chceme dojít co nejdál, musíme porazit každého. Jdeme do toho s pokorou. Musíme být vděční za postup a bojovat naplno.

Na rozdíl od hradeckých hráčů, kteří postoupili přímo a jen ladí formu, jste byli v plném zápřahu. Je to výhoda?

Když jsme v sezoně měli nějaké prostoje, trošku jsme se pak hledali. Nejvíc natrénujete zápasem. Člověk si v předkole může nazkoušet spoustu věcí a hlavně roste mentální síla týmu a přesvědčení, že věci, které děláme na tréninku, skutečně fungují. Můžeme toho využít.