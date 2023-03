Po zápalu plic show Jakuba Orsavy. Skoro jak McDavid, smál se Konrád

Po čtyřech kolech měl čtyři body, těšil se ze znovunabyté radosti z ledového zápolení. Leč i kvůli zdravotním patáliím a především zápalu plic stihl v základní části jen 28 zápasů a 20 kanadských bodů za sedm gólů a třináct asistencí.

Zpátky po vážné nemoci naskočil až těsně před startem předkola play off po šesti týdnech kurýrování. V úterý do kamery ČT zarudlý se synem v náručí vydechoval: „Po nemoci jsem byl na ledě asi týden, ale vzhledem k tomu, co jsem prodělal, to není jednoduché a pořád to není ono. Udělám jeden bazén a jsem hotovej. Snažím se hlídat střídání.“ Prosím, i takhle může vypadat hvězda, jež dovedla Moru do čtvrtfinále ve vypjaté bitvě s Karlovými Vary v poměru 3:1 na zápasy.

Hokejisté Olomouce bouřlivě slaví vyrovnávací trefu.

Šumperský rodák se na proměněném prvním mečbolu podílel při domácí výhře 3:0 dvěma zásahy a přihrávkou. Celkem se v sérii trefil ve čtyřech utkáních pětkrát, na což potřeboval jen dvanáct střel.

Možná i kvůli fyzickému nedostatku s nápřahy šetřil.

„Teď jsem dal góly, příště to bude někdo jiný. Ale jsem rád, že jsem pomohl týmu,“ pravil.

Jako McDavid. A teď Pardubice

Třikrát ještě asistoval, to dělá celkem osm bodů.

„To je dost, skoro jak McDavid,“ zubil se brankář Branislav Konrád.

Orsavův okázalý návrat po dlouhém ležení na lůžku chválili všichni.

„Klobouk dolů před ním, neskutečné. Takhle přijít do rozjetého vlaku v play off, to je luxusní. Bylo by vyrovnanější, kdyby nehrál. Můžeme být rádi, že mu to tak střílí, a snad bude střílet i ve čtvrtfinále,“ doplnil útočník Jan Bambula.

„Je vidět, jak nám chyběl. Hlavně na přesilovce. Je silný na puku, nepanikaří. Teď už vypadá dobře,“ těší trenéra Jana Tomajka. Karlovarský zadák Matěj Stříteský s boulemi na čele po drsné bitce s nebojácným diblíkem Bambulou kysele dodal: „Mají systém hry založený na ohromně poctivé práci a jednom šikovném útoku. Orsi byl vždycky bodovej hráč a potvrdil to.“

Kouč Energie David Bruk uznal: „Jeho excelentní forma rozhodla.“

Nepřehledná situace před olomouckým brankářem Branislavem Konrádem, kterému vypomáhá spoluhráč z útoku Jan Knotek.

A zatímco plechovým zimákem obíhaly mexické vlny, hlavní postava série po své show líčila: „Emoce mi pomáhají, fanoušci nás hnali dopředu, ale teď jsem už hotovej.“ Do pátečního startu čtvrtfinále s nabušenými Pardubicemi, které vyhrály základní část, si může chvíli vydechnout. Mohl dát i další góly, ale hattrick se mu nedařilo zkompletovat, třebaže zakončoval i únik dva na brankáře Habala. Nevadilo to nikomu, neboť to už měla Olomouc zápas plně pod kontrolou.

Vítěznou trefu si zapsal Orsava už v 11. minutě po brilantním signálu po buly, který vyhrál Pavel Musil.

Orsava si s Káňou prohodil stranu, aby měl hru hezky po pravé ruce a mohl hned pálit, což se povedlo z vrcholu kruhu i díky Musilově cloně. Po půlhodině přidal druhý direkt. Musil nahazoval od hrazení, Habalovi puk vypadl z výstroje za sebe, kde jej nadvakrát přes ležícího útočníka Beránka vyšťáral.

A pojistku přidal centr Jan Knotek, když v přesilovce dorazil Orsavovu střelu do odkryté branky poté, co se k němu kotouč odrazil od hostujícího kapitána Černocha.

S kohouty hrály i odrazy, ale to proto, že si za postupem koncentrovaně šli. Svědomitě bránili.

„Odbránili jsme to poctivě. Uklidnil nás první gól, pohlídali jsme si to,“ lebedil si Orsava.

Matěj Stříteský po konci druhé třetiny shodil rukavice a popral se s Janem Bambulou.

V Olomouci to není nikdy o dovednostech jedné individuality, i když Jakub O. vyčníval. Nadprůměrné výkony předvedli i další. Mladé pušky Navrátil s Bambulou, který k netypickému pěstnímu souboji přidal i dvě obětavě vykleknuté rány.

Zadák Alex Rašner přispěl i dvěma druhými asistencemi. Kapitán Jiří Ondrušek si drží vysokou výkonnost dlouhodobě. A všechno jistil Branislav Konrád, kterého trenéři postavili do brány místo Jana Lukáše od třetího mače za stavu 1:1 v sérii. V extralize je slovenský olympionik osm roků, vychytal 29 nul a včera první v play off. „Olomouc má velké silné mužstvo, nedostává moc branek, problémy s tím měly i týmy z elitní čtyřky,“ vypíchl Bruk po sérii, kterou ovlivnila rýha v ledu v prvním utkání v Olomouci.

Mora přišla o výhodu druhého domácího klání, ale pořád lepší než kontumace. „Jsem rád, že se to rozhodlo na ledě,“ ocenil Orsava.

S nažhavenými fanoušky už vyhlíží další výzvu. „Diváci byli vynikající, povzbuzovali kluky celý zápas, to se hraje samo,“ chválil publikum Tomajko. „Mají se na co těšit.“ Nejen Orsava je při chuti.