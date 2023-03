Konrád, prostě jednička. Zastaví klidná síla Mory suverénní Pardubice?

Vydrželo to dva zápasy. Další dva za stavu 1:1 v sérii už patřily tradiční slovenské opoře, která mančaft typickou klidnou silou dovedla přes Karlovy Vary do čtvrtfinále.

V pátek (19.00) v Pardubicích bude čelit hvězdným útočníkům, suverénům základní části extraligy.

Do play off nevstoupil pětatřicetiletý rodák z Nitry jako jednička hlavně proto, že se v závěru sezony znovu zranil. „Nic moc pocity,“ kývl. „V Brně jsem měl zranění, deset dní před play off, nic příjemné. Zvládám to pod analgetiky,“ připustil. Po druhém zápase, v němž Karlovy Vary vyhrály 7:4 a srovnaly stav série na 1:1, za Konrádem přišli trenéři: „Braňo, můžeš?“

„Dám do toho všechno,“ odpověděl chalan s velikou vůlí, kterou nejvíc prokázal v minulé sezoně, když mu v posledním přípravném zápase hradecký útočník Koukal přeřízl bruslí nervy a šlachy na krku.

Stačilo málo a stala by se tragédie. Konrád se však dal ještě v olympijském roce zázračně do pořádku, třebaže docházel na Vojtovu metodu a doteď pociťuje následky ošklivého zranění. Hry v Pekingu zahajoval jako slovenská jednička, a byť pak místo v brance přenechal Rybárovi, bronzová medaile na krku završila jeho silný sportovní i životní příběh.

Hráči Olomouce se radují z úvodní branky čtvrtého zápasu série předkola proti Karlovým Varům.

Olomouc však ani s elitním světovým centrem Davidem Krejčím, který se vrátil na skok domů z NHL, přes předkolo s Vítkovicemi nedostal. Letos to vyšlo. Bez Krejčího.

Hanáci jsou v nejlepší osmičce domácí hokejové říše počtvrté za posledních pět dohraných sezon. Navzdory břitkým prognózám expertů, že tentokrát už přeci budou hrát se skromným rozpočtem, kádrem a v plechovém zimáku o záchranu.

„Prognózy moc nevnímám, jsou takové asi každý rok. Popáté jsme udělali čtvrtfinále,“ usmívá se Konrád. Morávka ročník rozjela výtečně, ještě po jeho polovině byla dokonce třetí, ale s bobtnající marodkou docházely síly i kvalita.

„První polovina byla fantastická, váleli jsme. Druhá byla horší. Látali jsme to bez deseti hráčů, sám jsem byl polovinu sezony zraněný, nemocný. Strašně těžko se do toho dostává,“ podotýká Konrád, který odchytal v základní části 26 utkání. „Za celý tým můžu říct, že jsme velmi rádi za postup do čtvrtfinále.“

První nula v play off za osm let

Znovu k tomu výrazně přispěl, i když si musel počkat na pokyn.

„Honza Lukáš odchytal výborně první zápas, druhý nevyšel celému týmu,“ vypozoroval. Proti Energii pochytal ve dvou mačích celkem padesát střel, inkasoval dvakrát a připsal si vůbec první nulu v českém play off. „Už můžu být spokojený,“ bral zaokrouhlení čistých extraligových kont na třicet s nadhledem sobě vlastním. „Jsem strašně rád, že to vyšlo. Hrát další den už by bylo asi o hubu,“ vydechoval po prvním proměněném mečbolu.

Klíč k postupu viděl ve využitých přesilovkách. „Hráli jsme je výborně, to asi rozhodlo. Když jsme nedali gól z přesilovky, tak hned po ní.“

Nepřehledná situace před olomouckým brankářem Branislavem Konrádem, kterému vypomáhá spoluhráč z útoku Jan Knotek.

Zase nedělal pohyby navíc, vykrýval úhly a dodával týmu jistotu i sebevědomí. „Podržel nás, měl pár zákroků, které mužstvu dodaly klid. Pak si hráči věří i víc na puku,“ oceňuje trenér Jan Tomajko. „Máme dva vyrovnané gólmany, což je v play off velká výhoda.“

Sázet teď však bude hlavně na účastníka čtyř světových šampionátů a dvou olympiád se zkušenostmi z KHL. Proti aspirantovi na titul to bude střet dvou světů. Finanční možnosti Pardubic se s olomouckými nedají vůbec porovnávat, ale prognózy na Hané už dlouho nebere nikdo příliš vážně. „Soupeře si nevyberete, jeden lepší jako druhý. Pokusíme se využít, že měli delší pauzu. Bude to náročnější než teď,“ očekává Konrád větší palbu.

Překonat mentálně silného brankáře bude i pro pardubické pušky těžký úkol. Braňo, to je prostě olomoucká jednička.